¡Adiós mascarilla! Tras vacunarse contra el covid Jerry Bengtson se la quita

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de que el fútbol regresó en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, Jerry Bengtson fue el único futbolista en entrenar y jugar partidos oficiales con mascarilla, pero todo parece indicar que tras ser vacunado contra el letal virus ya no la usará más.



El jugador de Olimpia había explicado que usaría la mascarilla para evitar contraer el virus y contagiar a sus familiares por su trabajo.



"Desde que comenzó la pretemporada la uso. Creo que me acostumbré a ella. Es más difícil que jugar un partido porque estás trabajando en lo físico. Me siento bien con la mascarilla, por eso es que la uso y así también me protejo del coronavirus", explicó Bengtson en entrevistas anteriores.

Dejó la mascarilla

La página oficial de la Selección de Honduras publicó este día una foto en la que se observa a Jerry Bengtson entrenar sin tapaboca, algo que sorprendió a muchos.



¿Y por qué dejó de usarla? La razón es la inmunización. El hondureño ya está vacunado contra el covid-19 al igual que la mayoría de los seleccionados concentrados con la Bicolor de cara a la Copa Oro.

