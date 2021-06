Perú vence 2-1 de visita a Ecuador y lo deja el último puesto de las eliminatorias

QUITO, ECUADOR.- Ecuador dejó de lucir como el equipo dinámico, ordenado y certero que asombraba en la eliminatoria. Y de la mano de Gianluca Lapadula, Perú advirtió que no está dispuesto a claudicar.



Christian Cueva y Luis Advíncula anotaron en el segundo tiempo para infundirle nueva vida a Perú, que se impuso el martes 2-1 en su visita a Ecuador, con lo cual emergió provisionalmente del último puesto de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2022.



Lapadula fue el orquestador de las jugadas de los dos goles, el primero a los 61 minutos y el segundo a los 88. En ambas ocasiones, el veloz atacante del Benevento de Italia supo aprovechar la desesperación de los anfitriones por atacar.



Ecuador se acercó por obra de Gonzalo Plata en los descuentos del partido.



Un fútbol sin sorpresa ni profundidad contrastó con la espectacularidad y capacidad de definición que Ecuador había mostrado en el comienzo de la eliminatoria. Aunque controló el balón, no generó mayores ocasiones de gol.



Perú, en cambio, lució muy distinto al equipo zarandeado la semana pasada 3-0 como local por Colombia. La Blanquirroja mejoró particularmente a la defensiva, en un encuentro en que supo agazaparse en su propio campo para cortar la líneas de abastecimiento de los ecuatorianos.



El técnico Ricardo Gareca destacó “el rendimiento colectivo del equipo".



"Muy difícil siempre venir a Quito y sobre todo como venía Ecuador en su condición de local, los resultados anteriores fueron muy contundentes, pero el equipo trabajó muy bien el partido e hizo un gran trabajo en lo colectivo”, dijo el seleccionador de Perú.



Oportunista, la selección peruana buscó también ocupar los amplios espacios que dejaba el conjunto ecuatoriano mediante rápidos contragolpes gestados especialmente por pases de Cueva y André Carrillo que alimentaban a Lapadula, un revulsivo que esta vez alineó de inicio, a diferencia del encuentro contra Colombia.



En cambio, comenzó en el banquillo Paolo Guerrero, quien había sido titular en el duelo anterior pero sufrió un traumatismo. El astro, quien busca además recuperar fútbol tras la grave lesión de rodilla que padeció a finales del año pasado, ingresó en los descuentos, precisamente por Lapadula.



Un pase a profundidad, perseguido por Lapadula, le abrió a Perú el camino a la victoria. El zaguero ecuatoriano Ángelo Preciado resbaló en el área cuando intentaba encarar al delantero ítalo-peruano, quien prodigó un pase perfecto para que Cueva empujara hacia las redes.



Nueve minutos antes, pareció que eran los locales quienes se pondrían adelante en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El silbante uruguayo Esteban Ostojich sancionó un penal por una mano de Luis Abram.



La infracción fue descartada tras consultar el videoarbitraje (VAR), al determinar que el central de Vélez Sarsfield de Argentina mantuvo siempre el brazo pegado al cuerpo.



Lapadula protagonizó otro contragolpe a dos minutos del final, coronado mediante una sucesión de pases con Advíncula. El lateral derecho de Rayo Vallecano definió entre las piernas del arquero Alexander Domínguez.



“Fuimos de menos a más contra una selección ecuatoriana con mucho físico, y esa fue la dificultad que teníamos. La figura de hoy fue el equipo, que luchó corrió y jugó, esa es la clave del partido para el triunfo”, valoró Cueva. “Se logró el triunfo y estoy feliz por eso”.



Añadió que lo más importante en este caso es que “estamos luchando para encontrar nuestro nivel, que la selección tiene y puede dar, todos estamos convencidos de eso y hoy es una prueba de ello, queremos pelear y queremos recuperarnos”.



En el segundo tiempo, el ingreso de Plata y del argentino nacionalizado Damián Diaz, derivó en un fútbol más efectivo y en algo más de riesgo sobre el arco peruano. La recompensa no llegó sino hasta la compensación, con el tanto de Plata.



El técnico ecuatoriano Gustavo Alfaro consideró que “es una derrota dura y dolorosa” porque el equipo no hizo “un buen partido fundamentalmente en el primer tiempo".



“El equipo estuvo estático, falto de resoluciones, sin movilidad, previsible... y dejábamos los espacios abiertos para los contragolpes”, consideró. "Es muy difícil justificar algunas cosas, cuando el resultado es en contra”.



Perú, sin triunfo en las cinco fechas anteriores de la eliminatoria, llegó a cuatro puntos, para superar provisionalmente por uno a Venezuela, que enfrentaba más tarde a Uruguay.



Con este resultado, Ecuador se vio confrontado con una nueva realidad: un juego deslucido, derrota en casa y bajo rendimiento en lo colectivo e individual, luego de que presentar en las fechas previas un juego rápido y efectivo que le permitió no sólo obtener triunfos, sino goleadas en estas eliminatorias, 4-2 ante Uruguay y 6-1 ante Colombia, ambos en Quito, además de derrotar 3-2 a Bolivia en La Paz.



La doble fecha de eliminatorias no podía ser peor para los ecuatorianos, dos derrotas en dos cotejos, la primera por 2-0 en su visita ante Brasil y ahora como anfitrión de Perú. Temporalmente queda en la tercera posición con nueve puntos.



El defensa ecuatoriano, Xavier Arreaga, convocó a sus compañeros a “seguir más unidos que nunca, seguir creyendo y confiando en que podemos conseguir el objetivo... siempre con los pies sobre la tierra. en este momento debemos ser muy sobrios, serenos, muy inteligentes y encaminar a la selección a los nuevos retos de Copa América y la eliminatoria”.



Ambos conjuntos volverán a enfrentarse en la Copa América, que se pondrá en marcha el domingo.