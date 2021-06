Argentina confirma participación en Copa América

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Argentina ratificó el domingo que competirá en la inminente Copa América en medio de la incertidumbre sobre la resistencia de jugadores brasileños a participar en el torneo que Brasil albergará como anfitrión de emergencia.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado en que confirma la participación de la Albiceleste en la cita continental, “tal lo refleja su espíritu deportivo a lo largo de toda la historia”.



El torneo se realizará del 13 de junio al 10 de julio en cuatro ciudades brasileñas: Río de Janeiro, Brasilia, Cuiabá y Goiania.



La AFA señaló que, con un “esfuerzo enorme”, la federación “puso a disposición todas las herramientas necesarias para poder garantizar cada uno de los cuidados específicos solicitados en este difícil momento”, en referencia a las medidas de cuidado social para evitar los contagios en medio del recrudecimiento de la pandemia.



“La selección nacional viajará a Brasil a disputar el torneo continental”, continuó el comunicado, afirmando que toda el plantel “del equipo albiceleste trabajará unido para sobreponerse a esta adversidad que, lamentablemente, nos afecta a todos los sudamericanos por igual”, concluyó la AFA.



Horas más tarde la AFA confirmó que fue autorizada para que la selección argentina use las instalaciones cercanas al aeropuerto de Ezeiza como su base en el torneo y “ deberá cumplir con el arribo obligatorio a la sede brasileña el día previo al partido”, explicó la asociación vía Twitter.



El comunicado de la federación argentina trascendió justo en medio de las dudas de si los jugadores brasileños participarán o no en el torneo. Su capitán Casemiro sugirió el viernes, tras la victoria 2-0 ante Ecuador en las eliminatorias de la Copa del Mundo, que los jugadores no quieren disputarlo en el contexto de una pandemia que ha golpeado duramente a Brasil, donde casi medio millón de personas han fallecido por el coronavirus.



Brasil fue designado como sede de emergencia por la CONMEBOL el pasado lunes. Argentina desistió ser anfitrión por una segunda oleada de la pandemia y Colombia no pudo albergarlo debido a las protestas antigubernamentales que han conmocionado a ese país durante más de un mes.



La decisión de la CONMEBOL no fue bien recibida en Brasil, donde también se han registrado fuertes protestas en las últimas semanas por la gestión de la pandemia que ha realizado el presidente Jair Bolsonaro.



Se espera que Brasil y sus jugadores se pronuncien finalmente sobre su participación en el torneo el martes. una vez haya finalizado la ronda de actual eliminatorias para Qatar 2022. La Canarinha, que lidera la tabla con el ideal de 15 puntos, visitará a Paraguay.