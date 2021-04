"De milagro nada, esto es trabajo", dice Zidane

MADRID, ESPAÑA.- Metido en la lucha por LaLiga y la Champions, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, asegura que "de milagro, nada", sino que todo es fruto del trabajo en una temporada difícil para el equipo blanco por las lesiones.



"De milagro, nada. Esto es trabajo, sólo trabajo, creer en lo que estamos haciendo, preparar las cosas y trabajar", aseguró Zidane, en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Osasuna.



El equipo blanco se encuentra a sólo dos puntos del líder liguero, el Atlético de Madrid, a falta de cinco partidos para el final del campeonato.



VEA: Con caravana y misa despiden a Chelato Uclés en la Basílica de Suyapa



"La Liga siempre es muy complicada y lo va a ser hasta el final", aseguró Zidane, con los cuatro primeros del campeonato apelotonados en apenas tres puntos.



"Lo importante es sumar, sumar los máximos puntos posibles. Hay cuatro equipos luchando por LaLiga", dijo Zidane, quien afirmó que la derrota del Barça el jueves ante el Granada 2-1, no supone una motivación extra.



"Yo no me alegro de las derrotas de los rivales. Tenemos que mirar hacia nosotros, intentar ganar los partidos para ganar la Liga", afirmó.



El campeonato "va a estar en juego hasta el final, lo que también es bonito", añadió Zidane, que, con la vuelta de semifinales de Champions contra el Chelsea el miércoles, seguramente gestionará los minutos ante el Osasuna.



"Vamos a meter el mejor equipo para ganar este partido y luego veremos el miércoles", dijo Zidane, quien, sin embargo, admitió que "mañana no van a poder jugar todos".



"Hemos tenido muchas dificultades, muchas lesiones (...) Es un año muy raro, sobre todo por la preparación. Para un jugador la preparación es fundamental y no hemos tenido preparación", aseguró Zidane, cuyo equipo ha sufrido un sinfín de lesiones y parece llegar cansado al final de temporada.



"Entrenamos y jugamos y ya está. Cuando no tienes preparación y tienes lesiones...", añadió Zidane, para el que "lo gestionamos de la mejor manera posible. Estamos en las dos competiciones y vamos a seguir hasta el final", afirmó el técnico merengue.



El capitán Sergio Ramos ha vuelto a entrenar con el equipo tras su lesión en el gemelo izquierdo, pero Zidane no quiso adelantar si estará ante Osasuna o el Chelsea.



"Ya entrenó con nosotros, es la buena noticia. Entonces puede estar con nosotros. Está listo para estar con nosotros", dijo Zidane.