Uruguay recibirá 50.000 vacunas para fútbol sudamericano

MONTEVIDEO, URUGUAY.- La CONMEBOL recibirá el miércoles en Uruguay el envío de 50.000 dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac Biotech con las que se inmunizarán a 25.000 futbolistas, cuerpos técnicos y árbitros que participan en los torneos de Sudamérica.



Cada una de las diez asociaciones miembros recibirán 5.000 dosis para administrar entre las selecciones nacionales que disputarán la Copa América en junio. También para los jugadores que ya se desempeñan en la Copa Libertadores y los planteles masculinos y femeninos de los torneos locales.



Las vacunas, donadas gratuitamente por Sinovac Biotech, serán recibidas el miércoles por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Desde Montevideo serán enviadas inmediatamente a los demás países, informó a la Associated Press Jorge Casales, integrante del comité ejecutivo de la AUF.



En marzo, el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez y varios dirigentes del fútbol uruguayo compartieron un asado con el presidente Luis Lacalle Pou. De ese encuentro nació la iniciativa de Lacalle de interceder para conseguir la inmunización entre los planteles de fútbol profesional sudamericanos.



El embajador uruguayo en China, Julio Lugris, comenzó las tratativas con el laboratorio que reservó 50.000 dosis para los jugadores, árbitros y cuerpos técnicos sudamericanos en un continente con altas tasas de contagios de coronavirus.



Casales aclaró que las 50.000 dosis no corresponden a las que el gobierno uruguayo había reservado para su población.



Son vacunas “por fuera del stock de Uruguay” que se consiguieron “en forma totalmente gratuita para los deportistas”, dijo Casales.



Aunque en Uruguay el ritmo de vacunación es uno de los más veloces del mundo, el país tiene a tope su sistema sanitario y computa la segunda tasa más alta de muertes y contagios por millón de habitantes, según datos recabados por la Universidad de Oxford.



“La totalidad de las vacunas llegan a Uruguay y la AUF se encarga de la logística para enviársela a todas las federaciones. En este momento se están haciendo todos los contactos con los órganos sanitarios de cada país y las asociaciones locales se encargan de esa logística”, explicó Casales a la AP.



Los primeros en recibir las vacunas serán los planteles de selecciones nacionales, cuerpo técnico y allegados. En segunda instancia serán los jugadores, cuerpos técnico y ayudantes de equipos en competencia internacional. Posteriormente los jugadores, cuerpos técnicos y ayudantes de equipos de fútbol regionales de primera división, seguidos por los planteles de fútbol femenino. Y en la medida que haya sobrantes se determinarán otros beneficiados.



Uno de los dilemas que plantea la vacunación de la CONMEBOL es que no todos los países de Sudamérica aprobaron el uso de Sinovac, como por ejemplo Argentina.



Sudamérica tiene previsto retomar a inicios de junio las eliminatorias de la Copa Mundial de Qatar 2022. A mediados de ese mes, Argentina y Colombia organizarán conjuntamente la Copa América.



La fase de grupos de la Copa Libertadores, con 32 clubes, se puso en marcha la semana pasada.



Los torneos locales se vienen disputando sin público desde hace meses.



“Más allá de las burbujas (entre los planteles) que se tratan de hacer, a veces han sido generadoras de focos. Con la vacunación por lo menos estamos acotando la posibilidad de contagio”, dijo Casales.



Las autoridades del fútbol uruguayo comenzarán la vacunación “lo más rápido posible”, indicó. Lo más probable es que se abra un vacunatorio en el estadio Centenario, el mayor estadio del país.



La AUF espera que vuelva el público a las canchas una vez que se consiga cierta inmunidad de rebaño, que fue definida por las autoridades sanitarias con un 70% de población vacunada. Algo que podría ocurrir “entre julio y agosto. Y a partir de ahí podemos llegar a evaluar lo que todos queremos: que el público vuelva a las canchas”, dijo Casales.