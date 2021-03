Keylor Navas mete al PSG en cuartos de la Champions League

PARIS, FRANCIA.- El París Saint-Germain, sostenido por su portero Keylor Navas, se clasificó este miércoles para cuartos de final de la Champions tras empatar 1-1 con el Barcelona, en la vuelta de octavos del torneo continental.



El PSG se adelantó con un gol de Kylian Mbappé de penal (30), pero Leo Messi puso el 1-1 (37) que deja al Barça fuera de la Champions, tras no haber podido remontar el duro 4-1 recibido en la ida.



El equipo azulgrana no pudo repetir la gesta de 2017 con el famoso 6-1, quedándose fuera en octavos de Champions por primera vez desde 2007, pese a un dominio que se estrelló en la buena actuación del portero costarricense del PSG.



"Navas ha hecho un partido enorme, son acciones que hablan de su calidad. Es un portero top mundial y se vio esta noche", dijo el técnico del PSG, Mauricio Pochettino tras el encuentro a RMC Sports.



El Barça, con su nuevo presidente Joan Laporta en la palco del Parque de los Príncipes, salió desde el minuto uno a buscar los goles que necesitaba para remontar.



La primera parte fue un monólogo del equipo azulgrana, que prácticamente no dejó salir de su campo a un PSG.



"Hicimos una gran primera parte, en la que fuimos superiores, la actitud del equipo ha sido buenísima y merecimos algo más", dijo Koeman.

Messi responde a Mbappé

El Barça hizo mucho daño por los costados, especialmente por la izquierda por donde apareció Ousmane Dembélé para asistir y probar a Navas, sin lograr encontrar el premio del gol pese a sus muchos intentos.



El portero del PSG, auténtico héroe de su equipo, brilló estirándose abajo para atajar un disparo raso de Dembélé (18) y después palmeando al travesaño un tiro de Sergiño Dest (23).



Al martilleo del Barcelona, los locales sólo lograban contestar con salidas rápidas en busca de Mbappé, que a la media hora adelantaba a su equipo.



El joven delantero francés hizo el 1-0 de penal (30), después que Clément Lenglet derribara a Marco Verrati en el área.



El tanto sólo sirvió para espolear a los azulgranas, que a los cinco minutos respondieron con un misil de Leo Messi desde la frontal que se coló por la escuadra de Keylor Navas (37).



- Penal crucial -

El argentino, que había sido un dolor de cabeza con sus evoluciones frente al área para la defensa local, pudo poner el 2-1 de penal para el Barça, pero se encontró con Keylor Navas.



El costarricense sacó con el pie y la colaboración del larguero la pena máxima tirada por Messi (45+2), tras una patada de Kurzawa sobre Antoine Griezmann.



"Es un momento importante. Con un 1-2 en el descanso, hubiera sido diferente", consideró Koeman.



El penal fallado anestesió a un Barcelona que a la vuelta del descanso bajó las revoluciones de su juego, ante un PSG que se mostró más ordenado, optando por controlar el balón.



"En la segunda parte competimos, estuvimos mejor y nos clasificamos", aseguró Pochettino.



El Barcelona volvió a dar un susto a los locales, cuando Messi cazó un pase cerca del área pequeña, pero su tiro a bocajarro se vio desviado por Marquinhos (61).



Poco después era otra vez Keylor Navas el que sacó un cabezazo ajustado al palo de Sergio Busquets (69).



En el último cuarto de hora, Koeman refrescó el equipo y el Barça volvió a dar un punto de intensidad a su juego para poner cerco a la portería del PSG.



El Barcelona acabó cumpliendo su objetivo de dar una buena imagen, aunque insuficiente para dar la vuelta a la eliminatoria, que deja al PSG, finalista de la pasada edición de la Champions, en cuartos del torneo continental.



El quipo catalán, en cambio, tendrá que esperar un año más para lanzar un nuevo asalto a una competición que se le resiste desde 2015 cuando alzó por última vez la 'Orejona'.