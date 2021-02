¿Se va Messi del Barcelona? France Football lo viste del PSG  

PARÍS, FRANCIA.- A pocos días de que Barcelona reciba al Paris Saint Germain por los octavos de final de Champions League, la revista France Football causa revuelvo en el barcelonismo y en el mundo al poner en su portada un montaje de Messi con la camisa del PSG.



En los últimos meses se ha rumorado que el astro argentino, Leo Messi, forme parte del elenco de París. Hoy las dudas sobre la salida de la pulga del barcelonismo aumentan aún más.

Fichaje

Incluso ya se está pensado cómo pagar el fichaje de un jugador cuyo contrato puede alcanzar los 74.2 millones de euros netos anuales, primas incluidas, tras la grave crisis del Covid. "Deberíamos hacer lo mismo que con David Beckham", explica el economista Pierre Rondeau en la revista gala.

Además, en las últimas semanas, muchas voces del vestuario francés han apuntado abiertamente a la posibilidad de que el argentino juegue en el Parque de los Príncipes la próxima temporada.



Aunque el argentino no ha afirmado o negado algo sobre el supuesto fichaje, el deseo tenerlo de algunos jugadores del PSG se ha hecho sentir.

"Los grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Por ahora no es el momento de hablar o soñar con esto. Pero estamos sentados en la mesa de todos los que siguen este asunto de cerca. Bueno, en realidad no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada en caso de que... Cuatro meses en el fútbol son una eternidad, sobre todo en este época", aseguró Leonardo Nascimiento, DT de París.

Descontento en el Barca

En ese sentido, Koeman, técnico de los azulgrana, está molesto y calificó como una falta de respeto lo que están haciendo desde París.



"Es una falta de respeto lo que está haciendo el PSG con Messi. Sobre todo, por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en Champions. No me gusta que hablen tanto de un jugador que todavía es del Barça", explicó la semana pasada el holandés.



Leo ha mantenido prudencia sobre el trato del fichaje, y en ocasiones pasadas dejó claro que tomará decisiones a final de la temporada.

