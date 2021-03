El voto de Messi renueva las esperanzas de los barcelonistas

BARCELONA, ESPAÑA.- El regreso de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona y la imagen de Messi votando en las elecciones ha hecho renacer las esperanzas de un barcelonismo que ahora cree un poquito más en que Messi siga vistiendo de azulgrana.



Mantener al capitán del equipo es una de las grandes prioridades que destacaron los tres candidatos en liza en estas elecciones azulgrana, incluido Joan Laporta, que en todo momento hizo gala de su buena sintonía con el astro argentino.



"Estoy convencido de que se quiere quedar. Y sí, ya me ha felicitado por ganar las elecciones, creo que es normal", dijo este lunes en la emisora Catalunya Radio, el flamante presidente.



Laporta, que inicia su segundo mandato tras haber dirigido ya al club entre 2003 y 2010, volvió a destacar, como ya hizo el domingo, en su primer discurso como presidente, la imagen de Messi votando junto a su hijo en el Camp Nou.



"Fue muy bonito ver a Messi yendo a votar. Es una prueba más de que ama al Barça", aseguró este lunes Laporta.



- 'Invitación al optimismo' -

El capitán azulgrana acudió por primera vez a votar en unas elecciones tras prácticamente dos décadas en el club azulgrana.



Esta imagen de Messi junto a su hijo Thiago depositando su voto, unido al buen momento de resultados que atraviesa el club, ha vuelto a disparar la ilusión de los aficionados en que pueda quedarse.



"La presencia de Messi votando con su hijo, con el que se fotografió en la grada, invita al optimismo. El futuro del Barça sí preocupa al '10'", afirma este lunes el diario deportivo madrileño Marca.



"Messi votó en unas elecciones del Barça por primera vez en su vida, en una imagen que sólo hace que renovar las ilusiones de los barcelonistas en que el mejor jugador de la historia del club pueda seguir vistiendo de blaugrana", remachó, por su parte, el rotativo barcelonés Mundo Deportivo.



El astro argentino, que en agosto sacudió al barcelonismo con su amago de salida, finaliza contrato el 30 de junio próximo, pero todavía no ha renovado con el club azulgrana suscitando cierta ansiedad entre los aficionados culés.



"Messi quédate", le gritaron algunos aficionados el domingo cuando el de Rosario fue a votar al Camp Nou.



Laporta, que con el 54,2% de los votos se convirtió el domingo en el segundo presidente más votado de la historia del Barça, siempre ha puesto por delante la "credibilidad" que tiene ante Messi y su entorno.



- Palabra cumplida -

"Siempre me dice que todo lo que le prometí se cumplió. Sabe que si doy mi palabra, cumplo", afirmaba en enero el nuevo presidente azulgrana, que sustituye a Josep Maria Bartomeu, dimitido en octubre pasado antes de enfrentarse a un moción de censura.



Laporta cuenta con la baza de ser el presidente con el que empezó a despegar un joven Leo Messi durante su primer mandato, como el propio presidente se encargó de recordar el domingo en su intervención.



"Hoy (Messi) ya sabe que deberá negociar con Laporta. No sé si en un asado o en un despacho. Pero la buena comunicación y la sintonía entre el capitán y Laporta está asegurada. Veremos si eso es suficiente para convencer a Messi para que siga...", se pregunta el director adjunto de Sport, Lluis Mascaró, en una columna este lunes.



Mantener a Messi en el Barcelona sería un gran impulso para el nuevo presidente y su directiva, que también tienen que hacer frente a la tensa situación financiera del club.



Laporta ganó las elecciones apoyado en el recuerdo del mejor Barcelona de la historia que él presidió, ahora le toca intentar repetir la hazaña de su primera época, empezando por conservar a Messi.