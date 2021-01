El emotivo mensaje del Chapecoense a Palmas por trágico accidente aéreo

BRASILIA, BRASIL.- Una nueva tragedia aérea marcó al fútbol brasileño este domingo, cuando una aeronave que transportaba a los integrantes de un equipo impactó contra una pista de aterrizaje en Luzimangues,Tocantins, en la amazonia en Brasil.



Los pasajeros eran cuatro integrantes del equipo Palmas Fútbol y Regatas, su presidente y el piloto, quienes viajaban para disputar la Copa Verde frente al Vila Nova, en el municipio de Goiania.

VEA: ¿Quiénes eran los futbolistas que murieron en fatal accidente aéreo en Brasil?



Las víctimas fueron identificadas como Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari y el presidente del Palmas, Lucas Meira.

Tras conocerse la triste noticia, uno de los primeros en pronunciarse fue el Chapecoense, el equipo brasileño que sufrió una tragedia similiar en 2016, cuando perdió a la mayoría de sus futbolistas en un accidente aéreo.



En aquél 28 de noviembre, el equipo planeaba disputar la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional de Colombia. En la aeronave viajaban 71 personas, de las cuales, solo seis sobrevivieron.

ADEMÁS: Luto en Brasil: Mueren cuatro futbolistas en trágico accidente aéreo



"Con profunda tristeza recibimos la noticia del accidente aéreo que trasladó a deportistas y al presidente de Palmas. Por desgracia, sabemos lo que es este momento de dolor insuperable por las pérdidas irreparables y nos gustaría que ningún otro equipo se sintiera igual", escribieron en su cuenta oficial de Twitter.



"Ante esto, sin embargo, expresamos nuestro sentimiento de fuerza y ​​nuestra total solidaridad con familiares, amigos, compañeros y aficionados. No pasarán por esto solos", continuó el emotivo mensaje.



Más tarde, también compartieron una fotografía del escudo del equipo Palmas Futbol y Regatas, fundado en 1997.

É com profunda tristeza que recebemos a notícia da queda do avião que levava atletas e o presidente do @PalmasFutebol. Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo. +