Ciclista que perdió todo pedalea en la Vuelta El Heraldo

Cecia Redondo Flores es una joven de 26 años, procedente de Dos Caminos Villanueva Cortés, que completó el reto de los 100 kilómetros de la Vuelta 2020; ayudando a través de recorridos en su bicileta a la gente más afectada por los huracanes Eta e Iota en la zona norte.



Redondo es enfermera auxiliar y médico auxiliar en fisioterapia, quién además, resultó afectada por el paso de las tormentas, "yo también quedé damnificada debido a que me quedé sin casa y sin nada, todo mundo perdió todo", relató.



Esta ciclista, comentó que cuando ocurrió el desastre, ella estaba trabajando y su abuela con quien vivía en la casa, se fue a quedar en casa de otros familiares manteniéndose a salvo.



Sin embargo, al darse cuenta de la situación en su localidad, la pedalera se movilizó en busca de sus vecinos; adultos mayores cercanos a ella y su abuela.



En el trayecto se encontró con el cierre del paso del puente entre el Ulúa de Progreso a La Lima, por la inundación, decidiendo así regresar y seguir por la carretera de Santa Rita que "aunque estaba obstruída se lograba pasar en moto" dijo Cecia.



Luego al querer atravesar la zona, tuvo un accidente en su moto y se golpeó fuertemente la cabeza y rodillas "hasta en ambulancia me querían llevar" dijo Cecia, no obstante, cedió el puesto de ser atendida y trasladada en ambulancia a otra persona, que estaba teniendo ataques cardiacos por haber perdido a un hijo" agregó.



Así se logró levantar y condujo por el contorno de Santa Rita Villanueva, hasta Dos Caminos, "pero cuando llegué ya se habían salido mis vecinos, que son ancianitos", recalcando su preocupación por ellos.



Cabe mencionar, que Cecia siempre se quedó viviendo en la zona de Dos Caminos para poder movilizarse con médicos que atienden en ese lugar y alrededores."De hecho dormí dos noches en el albergue porque no tenía casa, no tenía nada". Pero después de esos días una de sus amigas le pidió que se mudara con ella al lugar donde alquila actualmente.



Labor que realiza en su bicicleta

Debido a la contaminación que surgió después de las inundaciones, las personas que tuvieron contacto con charcos, se vieron afectadas con "infecciones cutáneas, infecciones de hongos severos, pie de atleta, sarpullidos en los pies o en el cuerpo entero", razón por la cual esta ciclista y un grupo de voluntarios, se dieron la tarea, de poner sus conocimientos y solidaridad al servicio de la gente damnificada.



Por otra parte, la amante del pedal apoya desde la octava edición a la Vuelta El Heraldo, e hizo su recorrido desde su localidad al Progreso y viceversa, terminando la meta el segundo día de reto en muestra de solidaridad a la causa que le caló profundamente a ella y a muchas personas este año.



Cecia, asegura que aún no ha tenido el valor de ir a ver las ruinas de su casa, y que aunque tiene en mal estado su moto, continuará ayudando a quienes lo necesitan, utilizando como medio de transporte su bicicleta."Para mí es un privilegio servir a mi gente" resaltó.