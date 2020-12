"Tengo familiares que fueron afectados y por eso me motivé también a participar"

Sharoon Villeda es una joven de 36 años, que rebasó los 100 kilómetros de la Vuelta El Heraldo, con el fin de solidarizarse en esta novena edición, aportando así su granito de arena para quienes más lo necesitan.



Además de estar motivada por el reto, la licenciada en administracion de empresas, relató como la casa de su abuelo de 98 años, la de su tió y la familia este en la Lima, fueron afectadas a causa de los huracanes, "por eso me motivé también a participar".



Aunque según Sharoon, sus parientes resultaron ilesos de los daños,"gracias a Dios se encuentran bien, solo fueron pérdidas materiales, además, somos una familia unida y entre todos estamos apoyando en lo que se pueda".



Por otra parte, la sampedrana tiene apenas tres meses practicando ciclismo, y asegura que desde que surgió la pandemia, buscó varias alternativas para mantenerse activa; realizando caminatas al aire.



Sin embargo, luego descubrió este deporte, que le apasionó desde el primer momento en que lo practicó, tanto así, que compró su bicicleta para pedalear junto a sus amigos. Siendo la Vuelta El Heraldo una oportunidad perfecta para ayudar y entrenar al mismo tiempo.



Villeda culminó su recorrido el pasado jueves, sumando 109 kilómetros en la aplicación Strava, hecho que le dejó gran satisfacción y asegura que se sintió, "motivada, y claro que continuaré hasta que termine el reto, seguiré sumando" agregó.



También consideró oportuno, dejarle un mensaje a todas las personas que perdieron sus bienes por el paso de los huracanes Eta e Iota. "Que no pierdan la fe y la esperanza de que vendran tiempos mejores, no están solos, habemos muchos interesados en ayudar, quiza no con mucho, pero de algo va a servir... Dios no nos da cargas que no podamos soportar, no sera facil pero tampoco imposible" dijo Villeda.



Finalmente hizo la invitación a todos los ciclistas amateurs y profesionales, a mantenerse enfocados, constantes y motivados en este deporte que brinda muchos beneficios para la salud, así como también diversión y solidaridad.