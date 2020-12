 “Es la mejor decisión que pudo tomar El Heraldo, ayudar a los damnificados”  

La empresa de bicicletas Bikemart continúa diciendo presente en la Vuelta El Heraldo con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan. La meta para esta novena edición es beneficiar a las personas que lo han perdido todo a causa de los huracanes Eta e Iota en San Pedro Sula. Y la gerente de marca Gennie Flores se mostró muy satisfecha por formar parte del evento ciclístico más grande del país.



¿Desde cuándo y por qué decidieron unirse a la Vuelta?

Pues nosotros como ciclistas siempre hemos participado en el evento, pero ya como comerciantes desde que iniciamos en la tienda, que fue en el 2015, queríamos entrar dentro del grupo de patrocinadores, pero no se nos pudo dar en ese momento, sino que tuvimos que esperar al año siguiente y desde ahí empezamos ya a formar parte del grupo de trabajo de El Heraldo con lo de la Vuelta.



¿Qué representa este evento para Bikemart?

Para nosotros es uno de los eventos más grandes de ciclismo y obviamente el rubro de nosotros es hacia ese mercado. Conocemos mucha gente también, tenemos muchos amigos que son ciclistas y muchos están involucrados ya en la Vuelta.



Pero más que todo por la cuestión de la solidaridad, porque cada año es una motivación diferente. Hemos estado ayudando a varias organizaciones que El Heraldo escoge y en todas siempre nos ha tocado el corazoncito, porque son instituciones que realmente hacen las cuestiones de buen corazón y es importante colaborar en esa parte.



¿A través de experiencias anteriores qué han sentido?

Pues el acercamiento a la gente. Nosotros no tenemos clientes, sino que los que vienen aquí son colegas, somos aficionados a lo mismo. Todos los de la tienda pedaleamos y sabemos lo que es eso: la sensación de recorrer kilómetros y de estar en un evento.



¿Qué expectativa les genera la modalidad virtual de esta Vuelta 2020?

Pues como la gente no está tan empapada con las aplicaciones de Strava y la de los recorridos, va a ser un poco difícil darse a entender. Yo he tratado por mis medios, por mis redes sociales de explicarle a la gente lo más detallado posible, pero siempre existe una duda. Yo por un lado lo veo favorable, porque van a participar muchas personas de toda Honduras.



¿Están listos para pedalear en esta edición?

Sí, ya estamos casi la mayoría inscritos, las muchachas de la oficina. Ellas (señala) son administrativas y no practican, pero les vamos a poner unos rodos para que dentro de la hora laboral hagan una hora en el trainer (bicicleta fija) y vayan acumulando sus kilómetros en Strava.



¿Qué sienten al saber que esta edición ayudará a los damnificados del norte?

Imagínese qué cosa tan triste en este año, que de por sí estábamos con la pandemia y con mucha gente que perdió sus familiares, o sea, ha sido un año bien trágico en el aspecto de las emociones. Nunca en mi vida yo me había imaginado que nos hubiera pasado algo así: en menos de 15 días dos huracanes. Todavía a estas alturas, a la gente de la zona norte seguimos queriendo ver cómo se les apoya... es increíble. Creo que es la mejor decisión que pudo El Heraldo haber tomado, que todo ese dinero que se recolecta sea para los damnificados.



¿Qué le dice a quienes lo perdieron todo?

Que sigamos, que tengamos el ánimo, que mucha gente está trabajando por ellos. Aunque sabemos que con 300 lempiras que aporte cada uno no es como que vamos a resolverles la vida, pero es una ayuda.



A los ciclistas que han apoyado y a los nuevos, ¿qué les diría para que se sumen a la causa?

Que de todo corazón muchas gracias, de verdad que en estos tiempos hacer una donación es arrancarse un pedacito de uno para darle a otro. Por ejemplo, nosotros no le podemos resolver el mundo a la gente, pero sí le podemos ayudar con un poquito a alguien y eso es lo que estamos haciendo.