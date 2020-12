La empresa hondureña Maknudo se une por segunda ocasión a la Vuelta Ciclística más importante y solidaria del país. Este año la ayuda será dirigida para los damnificados de la zona norte del país y eso fue un impulso más para que este valioso patrocinador extendiera su mano amiga.



Esta industria es reconocida por sus productos promocionales de textiles, artículos de oficina, mochilas, lápices, tazas, recreación y deportes, entre otros artículos que ofrecen al público en general.



Maknudo es el creador de la camisa conmemorativa de la Vuelta para esta novena edición y su presidente Miguel Villela no oculta su alegría...



¿Por qué y desde cuándo decidieron apoyar la Vuelta El Heraldo?

Bueno, desde el año pasado ya fuimos patrocinadores, entonces este año, a pesar de todos los inconvenientes que han sucedido, nos hemos sumado.Siempre nuestro espíritu es de colaboración, de ayuda y no queríamos perder ese lazo que hay ya. Se está haciendo una costumbre la colaboración con El Heraldo.



¿Qué les parece el hecho de que la Vuelta sea virtual en esta ocasión?

Es algo totalmente novedoso para todos. Yo al principio me preguntaba: ¿cómo lo iban a hacer? Luego me explicaron y la verdad es que tenemos que adaptarnos, suceda lo que suceda. El ser humano es de adaptación y eso es lo que creo yo que todo el mundo tiene que hacer, adaptarse a esta nueva edición. Esperamos que sea por única vez en esa modalidad.



¿Qué piensa de que esta Vuelta sea a beneficio de los damnificados?

Tremendo, fabuloso, es la gente más necesitada ahorita en el país. Y aquí estamos de todo corazón apoyando.



¿Qué mensaje les daría a esas personas afectadas?

Me imagino que es duro, durísimo, pero pues no perder la fe de que en algún momento les llegará ayuda y así lo esperamos todos. Hay que tener la fe en Dios en primer lugar. Hay que esperar también de que el Gobierno haga los movimientos necesarios para que esto no vuelva a suceder y que no se quede solo en pláticas de mesas y reuniones, sino que realmente sea una ayuda para siempre y no solo de momento.



¿Qué expectativa tiene de este evento?

Esperamos que haya participación de más personas de las que se esperan, estamos con la esperanza de que participen. Sabemos que es diferente, pero que la gente lo haga con ese espíritu de colaborar, de ayudar y de solidaridad. Eso es la principal, la solidaridad, y en segundo lugar viene el espíritu deportivo, que no hay que perderlo.



¿Qué se siente ser los creadores de la camiseta de la Vuelta 2020?

Bueno, es una camiseta que es primera vez que se hace en esta carrera de El Heraldo; es muy bonita, es una camiseta sublimada, de alta calidad y muy bien diseñada. Nos encanta tremendamente el estar nosotros participando y proveer la camiseta verdad, esperamos que a todos les guste.



¿Acaso tendrá sorpresas esta edición?

Claro, claro, siempre hay sorpresas. Creo que al final El Heraldo va a anunciar varias sorpresas que van haber.



¿Ustedes se seguirán sumando en futuras realizaciones de esta competencia?

Claro que sí, desde luego, es parte nuestra ya. Se está volviendo una costumbre el participar y colaborar con El Heraldo, nos encanta la forma en que se elaboran todos los preparativos para esta carrera.



¿De Maknudo van a participar en el reto de los 100 kilómetros?

De aquí de la empresa solo yo voy a participar en el evento.



¿En qué condiciones está para el reto?

Todo depende si las condiciones atmosféricas están bien. Yo calculo que en unos cinco días o seis termino los 100 kilómetros.



¿Qué mensaje les deja a los ciclistas que tomaron la decisión de apoyar la causa?

Los felicito a todos los que les encanta, que les gusta pedalear, los felicito y ahora a demostrar que de verdad nos encanta esto. Suerte a todos...