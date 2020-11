¿Cuáles son los premios de la novena Vuelta El Heraldo?    

La realización de la Vuelta Ciclística más querida por los amantes del ciclismo, está a las puertas de dar inicio del 7 al 13 de diciembre en beneficio de las personas damnificadas en San Pedro Sula, y aunque esta novena edición no será una competencia sino un reto solidario, siempre habrán premios que serán sorteados para incentivar a los participantes.



El primer premio será una bicicleta de ruta Lapierre cortesía de Bikemar, valorada en más de dos mil dólares, ésta solo será sorteada entre los que donen los 300 lempiras y finalicen los 100 kilómetros.



Se van a sortear 4 mil lempiras tanto en la categoría de mujeres como en la de hombres, y se premiará con la misma cantidad a un ganador de los primeros hodureños rankeados en el top 100 de la app Strava.



Asimismo, los primeros 20 que finalicen el reto, obtendrán una suscripción impresa por tres meses del Diario El Heraldo.



Cabe mencionar, que las personas que donen los 300 lempiras van a participar en todos los premios, es decir, que quienes no hagan el aporte solo participarán en el sorteo de los 4 mil lempiras y en promocionales, pero no podrán obtener el kit, ni participar en el sorteo de la bicicleta.



Por otra parte, se dará un maillot conmemorativo y durante los siete días del reto, habrán más premios promocionales de patrocinadores de la Vuelta, entre los que compartan en las redes sociales del evento; sus fotografías o tiempo de recorrido en Strava, con el hashtag #VUELTAELHERALDO2020.



Quienes aún no se hayan inscrito, tienen tiempo hasta el 30 de noviembre, que es la fecha límite para realizar el registro.



Regístrate aquí https://bit.ly/RegistroVueltaEH



Conoce más datos sobre la nueva modalidad en https://bit.ly/InformaciónVueltaEH