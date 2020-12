De la guardia a la bici para cumplir el reto  

Walter James, de 48 años, trabaja 24 horas seguidas como guardia de seguridad en la empresa de telecomunicaciones Hondutel. Pero cuando no está en labores es tiempo para su gran pasión: el ciclismo. “Los días libres los aprovecho para hacer lo máximo que se pueda. Cuando uno quiere, puede; el resto es excusa”, confiesa el velador, quien tras una dura jornada de trabajo se divaga en su bicicleta.



Es así que este pedalero al darse cuenta de la Vuelta El Heraldo no quiso quedarse sin participar por tercera ocasión. “Me costó inscribirme, hasta el último momento lo hice; con mi tarjeta de débito no lo podía lograr, pero conseguí hacerlo con una de mi esposa, al final entonces lo logré”, contó James.



También comentó que la causa para este año es “perfecta porque la gente de la costa norte ha sufrido bastante y creo que sigue sufriendo debido a que lo han perdido todo”.



Walter hizo 109 kilómetros el pasado lunes y hasta ahora lleva 415 kilómetros acumulados, que lo posicionan en segundo lugar del ranking en la aplicación Strava. “Me gustó porque es un reto que se hace uno mismo, es bien duro y más por la edad que tengo yo. Es complicado y más que yo no soy un profesional en el ciclismo, sino que me gustan los retos”, relató.



El guardia comenzó a practicar este deporte en 2017 con el objetivo de mantenerse saludable y activo. Además, asegura que se siente muy bien, ya que cuenta con el apoyo de su familia.



Su mensaje solidario

“A los hermanos de la costa norte les digo que no pierdan la esperanza, que tenemos un Dios que no abandona a nadie, y a veces queremos las cosas de un solo, pero Dios tiene su tiempo y hay que esperar ese tiempo”, afirma.



El ciclista invitó a los participantes de la Vuelta a que no se detengan para lograr el objetivo de esta novena edición; “como dicen, de poquito en poquito se va llenando el charco”.Según él, los días que quedan de reto se pondrán cada vez mejores e interesantes.



Además, aunque James ya completó el reto, quiere seguir intentándolo y pedaleando un poco más. Es su pasión. “Si Dios me lo permite y me sigue dando salud, creo que voy a hacerme tal vez unos 100 kilómetros más; mi chascadita, como dicen ahí...”, cierra entre risas