"Este deporte es un poco adictivo"  

TEGUCIGALPA

Flor Veliz se sumó por primera vez al reto de la Vuelta El Heraldo, y se convirtió en la primer mujer de la competencia en haber sobrepasado la meta con éxito; en un recorrido de La Ceiba a San Juan completando así 105.5 kilómetros en 4 horas.



Veliz como todos los ciclistas, decidieron participar en esta causa solidaria, para colaborar con los hermanos sampedranos que perdieron todo a causa de los huracanes. "Estoy agradecida con esta decision que ha tomado la Vuelta El Heraldo, toda ayuda que se les pueda brindar, sé que será bien recibida" expresó.



La abogada de 42 años, forma parte del club 40+ de La Ceiba y comenzó a practicar este deporte desde el 2017, al inicio lo hizo "porque quería sacar a mi hijo para que hiciera algo de deporte al aire libre, para quitarlo de enfrente de la pantalla" aunque también reconoció que el ciclismo, "es un poco adictivo", además de mantener una vida activa y saludable.



Agregó también, que ella con varios integrantes del equipo ciclista, lograron realizar 100 kilómetros un día previo a la novena edición de la Vuelta.



Sin embargo, a pesar de varios obstáculos que atravesó para completar el recorrido (caer en un bache, tener la llanta ponchada y hacer cambio de llanta) no dejó de mostrar su alegría por el hecho de ser la primera mujer que terminó el reto. "Ayyy! Más bien estoy feliz, pues soy novata en el ciclismo y sé que hay mujeres elites y máster que podían haberlo hecho, pero me alegra haberlo hecho yo" dijo la ciclista ceibeña.



Además, de la pasión que siente por este deporte que viene practicando de años, también quizo mostrar su empatía dejando un mensaje a las personas afectadas en San Pedro Sula. Yo les diría que no tengan fuerzas, que todos estamos en el mismo barco y que cuando más difíciles parecen las circunstancias en las que nos encontramos, siempre habrá una salida, Dios no desampara a nadie, y sé que se van levantar como las águilas con nuevas fuerzas y renovados.