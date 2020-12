El Atlético de Madrid, sin derecho a fallo ante el Bayern de Múnich

MADRID, ESPAÑA.- El Atlético de Madrid recibe este martes al Bayern de Múnich, vigente campeón de la Champions, en un partido sin derecho a fallo en sus aspiraciones de pasar a octavos de final del torneo continental.



Con los alemanes ya clasificados como primeros del grupo A, los rojiblancos marchan en la segunda posición de la llave con dos puntos de ventaja sobre el Lokomotiv de Moscú, tercero, y cuatro sobre el Salzburgo.



Una victoria ante el equipo bávaro podría meter ya al Atlético en octavos, si el Lokomotiv no gana al equipo austríaco y, en todo caso, lo mantendría en segunda posición de cara a la última jornada frente al Salzburgo.



Pero, un nuevo tropezón tras el empate la pasada semana sin goles contra el Lokomotiv podría comprometer sus posibilidades, especialmente si los rusos ganan al Salzburgo.



Ante los bávaros, el Atlético deberá encontrar la buena imagen que está dando en LaLiga con seis victorias consecutivas, frente a su marcha en Europa, donde parece costarle sacar adelante los encuentros.



En las cuatro jornadas de Champions jugadas hasta ahora, los rojiblancos sólo han ganado un encuentro y empatado dos.



"Hemos intentado todo, pero no hemos podido ganar y aquí hay que sumar de tres en tres para pasar. La Champions no espera", advertía el capitán rojiblanco Koke, tras el 0-0 en Moscú la pasada semana.



"Necesitamos, siempre, ganar. Está claro que ahora viene la Champions", afirmaba el sábado el técnico Diego Simeone, tras imponerse 1-0 al Valencia en el campeonato nacional.



"Tenemos un grandísimo rival y trataremos de llevar el partido al lugar en el que creemos que podemos hacerles daño", añadió el 'Cholo', que comenzó su camino europeo esta temporada con un dolorosa derrota 4-0 ante el Bayern en Múnich.

Sin Costa ni Luis Suárez

Simeone no podrá contar para el encuentro con Diego Costa, al que ha perdido para varias semanas por una trombosis en la pierna derecha, mientras los uruguayos Luis Suárez y Lucas Torreira están aislados por covid-19.



Sin Suárez ni Costa, el ataque podría estar en manos del delantero portugués Joao Félix junto al atacante argentino Ángel Correa.



Simeone recuperará, en cambio, para este crucial encuentro al centrocampista mexicano Héctor Herrera, una pieza clave de su esquema en el medio campo, tras superar una lesión muscular, aunque está por ver si le dará minutos.



El equipo rojiblanco necesitará de todos hombres disponibles frente a un Bayern, que cuenta sus partidos en la Champions por victorias y afronta el encuentro con la tranquilidad de saberse ya en octavos como líder de la llave.



El equipo bávaro, líder de la Bundesliga, llega al Metropolitano tras remontar para ganar 3-1 al Stuttgart el fin de semana en el campeonato alemán.



Y el técnico Hansi Flick ha decido dar descanso en Madrid a alguna de sus figuras, en un partido intrascendete desde el punto de vista deportivo.



"Lewandowski, Neuer, Goretzka y Tolisso se quedan en Múnich. Vamos a darles descanso. El resto están en la convocatoria", dijo Flick este lunes en rueda de prensa, precisando que Tolisso "no se ha recuperado aún de su lesión".



El lugar de Neuer, lo ocupará Alexander Nubel, que "dio una muy buena impresión en Copa, y la Liga de Campeones será una ocasión para él de mostrar su calidad", dijo el técnico de Bayern.



El equipo bávaro, que contará con bajas sensibles como las de Joshua Kimmich y Alphonso Davies, buscará apuntarse su 16ª victoria consecutiva en Champions.

Equipos probables:

Atlético de Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Giménez, Lodi - Llorente, Saúl, Koke, Carrasco - Correa, Félix. Entrenador: Diego Simeone (ARG)



Bayern de Múnich: Nubel - Pavard, Süle, Hernández, Sarr - Javi Martínez, Alaba - Sané, Müller, Costa - Choupo-Moting. Entrenador: Hansi Flick



Árbitro: Clément Turpin (FRA)