Honduras jugaría amistoso frente a Costa Rica en noviembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección Nacional de Honduras estaría sondeando jugar un partido amistoso frente a la selección de Costa Rica en noviembre, en el marco de la doble fecha FIFA de ese mes.

El dirigente de la Fenafuth, Juan Francisco Saybe, informó que la federación se encuentra en pláticas con los dirigente costarricenses para pactar un duelo amistoso el 12 o 17 de noviembre.

“Es una posibilidad pero no lo hemos concretado, pero con todo este tema de la pandemia, con los fogueos hay que ser realistas de con quien se puede jugar, viajar no es sencillo ni recibir equipos tampoco es fácil, un fogueo de ese nivel nos vendría bien a los dos pero todavía no se lo puedo confirmar como un hecho porque todavía no es algo confirmado”, declaró Saybe.

Cabe señalar que la “H” también evalúa medirse ante su similar de El Salvador en la doble fecha FIFA en un amistos que se jugaría en Estados Unidos.

Los ticos en la reciente fecha FIFA de octubre jugando dos amistosos frente a Panamá en suelo costarricense, perdiendo ambos duelos.

Por el lado del conjunto de Fabián Coito viene de dar una pobre imagen al empatar frente a Nicaragua el pasado sábado en Comayagua.

