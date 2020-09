Motagua se enfrentará al Comunicaciones de Guatemala en la Liga Concacaf

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El club hondureño Motagua se medirá al Comunicaciones de Guatemala en Liga Concacaf 2020.



El difícil rival de las Águilas Azules salió durante el sorteo que se realizó este lunes. Vale recordar que Comunicaciones eliminó en la edición pasada al Marathón y no hay duda que el equipo catracho la vera complicada.

LEA TAMBIÉN: Quioto marca golazo y se va expulsado minutos después



Motagua tendrá su duelo ante Comunicaciones entre el 20 al 22 de octubre y será en Honduras.



Asimismo, se conoció que Olimpia se enfrentará al ganador de la llave entre el FAS de El Salvador y Managua FC de Nicaragua.



Mientras tanto, el monstruo esperará al que consiga el triunfo entre Antigua FC de Guatemala e Independiente de Panamá.

LEA TAMBIÉN: Alberth Elis es presentado en el Boavista

Las llaves y posibles partidos

FAS (El Salvador) vs Managua FC (Nicaragua)

Alajuelense (Costa Rica) vs Cibao FC (R. Dominicana)

Limeño (El Salvador) vs Forge FC (Canadá)

CAI (Panamá) vs Antigua FC (Guatemala)

Arcahaie (Haití) vs Verdes (Belice)

Motagua (Honduras) vs Comunicaciones (Guatemala)

Así han quedado las llaves en Liga Concacaf 2020

Segunda fase:

Saprissa (Costa Rica) vs Municipal (Guatemala)

Marathón (Honduras) vs Antigua o CAI

Tauro (Panamá) vs Limeño o Forge FC

Waterhouse (Jamaica) vs Arcahaie o Verdes

Alianza (El Salvador) vs Motagua o Comunicaciones

Olimpia (Honduras) vs FAS o Managua FC

San Francisco (Panamá) vs Alajuelense o Cibao

Real Estelí (Nicaragua) vs Herediano (Costa Rica).

VEA AQUÍ: La emotiva carta de despedida de Alberth Elis al Houston Dynamo