Alex López: Siento que no he dado lo que el aficionado desea de mí

ALAJUELA, COSTA RICA.- La Liga Deportiva Alajuelense visita este fin de semana al Herediano por la jornada 3 del torneo apertura en Costa Rica y en la previa del encuentro el mediocampista hondureño, Alex López, habló para la prensa.

El “arquitecto” habló acerca sobre su bajón de nivel en las finales que el conjunto manudo perdió ante Herediano y Saprissa en el curso anterior, señalando que ha estado apartado de las redes sociales y manifestó su dolor por ambas debacles que han privado a los leones de volver a ser campeones tras siete años de sequía.

LEA TAMBIÉN: Carlos Mejía firma contrato con los Pumas de Tabasco

“Lo que me ha pasado aquí no es para tapar el sol, con un dedo, sino que el saber que me han pasado cosas que en realidad me han dolido. Yo sé que no solo a mí sino a todo el liguismo, les ha dolido”, expresó López.

Cabe recordar que Alex López ha sido uno de los más señalados por las derrotas de la Liga, pues en las finales perdidas erró un penal ante Herediano y perdió un balón que terminó en gol de Saprissa, lo cual ha generado muchas críticas de parte de la afición manuda.

“Me ha dolido todo lo que ha pasado, pero día con día le pido a Dios me dé las fuerzas, la fortaleza, la inteligencia y la capacidad para hacer las cosas de la mejor manera en el terreno de juego”, manifestó el catracho.

No vive su mejor momento

Alex López reconoció que no vive su mejor momento con el Alajuelense y que tampoco han iniciado bien el campeonato, pero la reciente derrota ante Guadalupe los ha hecho despertar y estar motivados para el clásico ante Herediano.

ADEMÁS: Boavista busca fichar a Alberth Elis

“Sinceramente de lo que he demostrado desde que vine aquí a Costa Rica, puedo mejorar mucho. Siento que no he dado lo que el aficionado desea de mí. Un gol, ese pase que les gusta, ese fútbol que he demostrado”, agregó López.

López también manifestó que pese a ser un fuerte blanco de las críticas estas le hacen seguir creciendo y reconoce que todo futbolista pasa por estos altibajos en su carrera profesional.

“Yo estoy expuesto en cualquier partido, juegue bien o mal, a las críticas. Obviamente que de todas las críticas que me puedan ayudar, pero los errores que he cometido en las finales pasadas, y esto no lo había dicho antes, pero me han dolido mucho porque siento que he cometido errores en los que nadie desearía cometerlos y lastimosamente a mí me ha pasado dos veces”.

CONÓZCALA: La millonaria suma que recibirá Olimpia por el préstamo de Benguché

Espera salir campeón con la Liga

López concluyó añadiendo que espera que no le vuelva a pasar ser factor en la derrota de su equipo y no pierde la esperanza de ser campeón este torneo con el Alajuelense, señalando que ese es su mayor deseo y que su familia le respalda para lograrlo.