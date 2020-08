Messi guía al Barcelona y Caballero vuelve a sufrir con el Chelsea

MADRID, ESPAÑA.- Lionel Messi guió al Barcelona a los cuartos de final de la Champions League al marcar un tanto y provocar un penal en el triunfo ante Nápoles (3-1), en la vuelta de octavos de final.



En tanto, el uruguayo Luis Suárez contribuyó a la victoria con su cuarto gol en la presente campaña de la competición europea.



En Alemania, el arquero argentino Willy Caballero tuvo una amarga noche para despedir la temporada en la derrota ante Bayern Munich (4-1), que consumó la eliminación del Chelsea tras caer en la ida (3-0).



- Messi y Suárez meten al Barcelona a cuartos -

Barcelona disputará los cuartos de final de la Champions League gracias al triunfo ante Nápoles (3-1) en la vuelta de los octavos de final luego de haber firmado un empate (1-1) en la ida.

LEA: ¿Se terminó la magia de Zidane en la Champions?



Lionel Messi volvió a ser clave para que el conjunto azulgrana cumpliera con la misión de asegurar su presencia en la penúltima ronda del torneo por decimotercera ocasión consecutiva.



El capitán del Barcelona contribuyó con un tanto ampliando su récord en la máxima competición europea a 115 goles y 33 asistencias en 142 partidos.



Messi puso el 2-0 parcial en el marcador (23) con un golazo después de una jugada individual en la que se metió al área quitándose a dos defensas. Tras tropezarse, se levantó inmediatamente recuperando el balón y al verse de nuevo entre dos rivales encontró una rendija con la amplitud justa para probar con un disparo cruzado al que no pudo llegar el colombiano David Ospina.



Posteriormente, provocó el penal con el que Luis Suárez elevó la cuenta 'culé' a tres goles (45) al ser derribado dentro del área.



Messi, no obstante, dio un gran susto al recibir un duro golpe en el primer tiempo, si bien regresó sin problemas para completar los 90 minutos.



"Le he visto bastante bien (a Messi). Fue un golpe muy fuerte, pero no creo que haya problema", comentó el entrenador Quique Setién tras el encuentro.



Por su parte, Luis Suárez cumplió desde los once pasos para aumentar su cuenta en la presente campaña a 20 goles en 35 partidos, cuatro de ellos en Champions League.



- Willy Caballero sufre dura derrota ante Bayern -

El argentino Willy Caballero repitió como titular en la portería del Chelsea ante Bayern Múnich (4-1) luego de disputar el último partido de la temporada en Premier League ante Wolverhampton (2-0).



Sin embargo, el cancerbero de 38 años se llevó un duro golpe en su segundo partido de Champions League de la temporada: cometió un grave error que permitió que el rival se adelantara y acabó recibiendo cuatro goles por primera -y única- ocasión en la temporada.



Bayern Munich se puso 1-0 por delante a través de un tiro penal cuando apenas habían transcurrido diez minutos de iniciado el partido, luego de que el arquero derribara a Robert Lewandowski cuando ingresaba al área y se disponía a encararlo en un mano a mano.



Caballero, que vio la tarjeta amarilla tras la acción, tuvo algo de responsabilidad en el 2-0, cuando Perisic envió el balón al fondo de la red con un suave disparo al poste cercano del argentino, quien se tiró para tapar pero se quedó a milímetros del balón.



Ya en el último cuarto de hora (76), se llevó el tercer tanto en una situación un tanto comprometida luego de que el remate a quemarropa de Tolisso rebotara en el brazo del argentino antes de incrustarse en la red.



Caballero no pudo hacer mucho para evitar el 4-1, un cabezazo de Robert Lewandoski que rebotó frente al arquero antes de meterse a la puerta por el costado izquierdo.

+Rostros de decepción de madridistas tras la eliminación de la Champions



Así, Caballero, cerró su temporada con 14 partidos disputados en todas las competiciones, con 21 goles encajados y tres puertas a cero.



Por parte del Bayern Munich, el brasileño Philippe Coutinho disputó 27 minutos luego de entrar de cambio por Ivan Perisic.