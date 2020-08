¿Se terminó la magia de Zidane en la Champions?

MADRID, ESPAÑA.-¿Qué ha sido de la magia de Zidane? Rey de la Liga de Campeones desde su triplete (2016-2018), el entrenador del Real Madrid fue eliminado el viernes en octavos de final por el City de Pep Guardiola, y perdió su estatus de invencible en esta competición.



Tras el inédito triplete logrado con el club merengue en Champions (2016, 2017, 2018), tras haber enderezado el rumbo de un equipo a la deriva desde su vuelta en marzo de 2019... ¿Ha desaparecido el genio del Zidane táctico con esta eliminación prematura, antes incluso de haber visto Lisboa y su 'final a ocho'?



"Tocado, pero de momento no hundido", escribió el rotativo Marca este sábado, al día siguiente de la derrota madridista y del fin del dominio de Zidane en la reina de las competiciones europeas.

- Invencibilidad perdida -

'Zizou' ha perdido algo más que un partido. Perdió la batalla táctica contra su amigo, pero genial rival, Pep Guardiola, y, sobre todo, puso fin a una serie de récord: desde sus inicios en el banquillo merengue en 2016, Zidane no había perdido nunca una eliminatoria en Liga de Campeones (12/12).



Y en general, esta eliminación frente al City es el primer revés de 'ZZ' en competiciones internacionales de clubes: hasta ahora había atravesado sin desmayar tres fases de grupos, nueve confrontaciones a ida y vuelta, y tres finales de Champions, así como dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa.



En España, la capacidad de gestión y de resiliencia del técnico francés no se ponen en duda.



En cambio, las razones de este fracaso llevan a reflexionar. Las decisiones técnicas tardías (tres cambios con sólo ocho minutos por jugar, con las entradas de Jovic, Lucas Vázquez y Valverde), y sobre todo, no utilizar al joven extremo brasileño Vinicius (20 años), con su verticalidad y velocidad, dan que pensar.



"Los fallos de Varane no están en el debe de Zidane, pero sí el no saber mover el banquillo cuando más lo necesitaba su equipo", consideró el diario Marca.



"Dos regalos y a casa", tituló, además, Marca en su primera al día siguiente del partido, mientras su competidor As titula con un lapidario "Hundidos".



As acompaña el titular de su primera con una foto de Varane con la cabeza entre las manos tras el primer gol del Manchester City.



"El Real, KO", consideraron, por su parte, los diarios catalanes Mundo Deportivo y Sport.



- 'Estoy aquí' -

¿Hasta qué punto afectará esta derrota a Zidane? ¿Podría repetir el golpe de efecto de su salida sorpresa tras su triplete en 2018?



Después de hacer surgir algunas dudas durante una rueda de prensa en julio, en la que se había mostrado evasivo respecto a su futuro en el banquillo merengue, no quiso confirmar nada el viernes tras el partido de Mánchester, pero dejó algunos indicios.



"Estoy aquí, soy el entrenador del Real Madrid hasta que pase algo, pero yo estoy aquí, claro. No hay más preguntas que hacer en este sentido", dijo 'Zizou' en rueda de prensa tras el partido.



En 2018, Zidane había dejado su puesto cuando estaba en lo más alto. Ahora se va de vacaciones algo tocado, pero tras haber firmado gran final de temporada con 10 victorias consecutivas para arrancar su 34º título de liga de manos del Barcelona, Zizou y el Real parecían cansados anímicamente para afrontar su competición fetiche.