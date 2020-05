Calendario: Así empieza a despertar el fútbol en el 'Viejo Continente'

PARÍS, FRANCIA.- Después de que Alemania haya reanudado su Bundesliga y España haya desvelado sus planes para hacerlo a mediados de junio, Italia podría ser el tercer gran país europeo en dar luz verde al regreso de su campeonato, si hay acuerdo el jueves en la reunión entre el gobierno y las instancias dirigentes del 'Calcio'.

Este es un repaso a los calendarios previstos en el fútbol del 'Viejo Continente':

Han regresado

Tras el modesto campeonato de las Islas Feroe, que regresó a principios de mayo, la Bundesliga se convirtió el 16 de mayo en la primera de las grandes ligas europeas en reanudarse tras una interrupción de poco más de dos meses por la pandemia.



La liga estonia volvió después, el 19 de mayo, con tres partidos ante gradas vacías en su Premium Liiga, mientras que en la República Checa y Hungría se volvió el 23 de mayo.



El único campeonato de Europa que no se suspendió por la pandemia fue el de Bielorrusia.



Islas Feroe: 9 de mayo

Alemania: 16 de mayo

Estonia: 19 de mayo

República Checa: 23 de mayo

Hungría: 23 de mayo

Van a reanudarse

Con la perspectiva de un regreso autorizado en la semana del 8 de junio, España ve cerca el momento del balón rodando en sus estadios.

Sería el segundo gran campeonato nacional europeo en regresar, en un país además duramente afectado por la pandemia, con más de 28.000 muertos.



Dinamarca: 28 de mayo

Polonia: 29 de mayo

Serbia: 30 de mayo

Ucrania: 30 de mayo

Austria: 2 de junio

Portugal: 3 de junio

Eslovenia: 5 de junio

Croacia: 6 de junio

Grecia: 6 de junio

España: semana del 8 de junio

Turquía: 12 de junio

Noruega: 16 de junio

Rusia: 21 de junio

Finlandia: 1 de julio

A la espera del OK

Dos grandes campeonatos como los de Inglaterra e Italia esperan poder regresar.



Los veinte clubes de la Premier League inglesa votaron por unanimidad el regreso de los entrenamientos con contacto, lo que parece un paso más hacia ese objetivo.



Fechas objetivo:

Inglaterra: mediados de junio

Italia: 14 de junio

Suiza: 20 de junio

Canceladas definitivamente

Holanda se convirtió en el primer país miembro de la UEFA en suspender definitivamente su campeonato, el 24 de abril. El título quedó sin atribuir.

Francia dio el paso el 30 de abril, pero sí validó una clasificación, con el París Saint-Germain, líder en el momento de la interrupción, proclamándose campeón.



También decidieron renunciar a una reanudación Luxemburgo, Bélgica, Chipre y Escocia.



Holanda: desde el 24 de abril. Título no atribuido.

Luxemburgo: desde el 28 de abril. Título no atribuido

Francia: desde el 30 de abril. PSG campeón.

Chipre: desde el 15 de mayo. Título no atribuido por el momento

Bélgica: desde el 15 de mayo. FC Brujas campeón

Escocia: desde el 18 de mayo. Celtic campeón.