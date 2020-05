La hípica, primer deporte profesional que retoma actividades en Chile

Las carreras volverán en Viña del Mar ya que esta ciudad no se encuentra en cuarentena a diferencia de Santiago, donde se encuentran los principales hipódromos del país. Foto: AFP

SANTIAGO, CHILE.- La hípica se convertirá el jueves en el primer evento deportivo profesional en retomar actividades en Chile, tras casi dos meses de ser cancelada por las restricciones ordenadas por el gobierno para evitar contagios del nuevo coronavirus.



El Sporting Club de Viña del Mar, balneario ubicado a unos 120 km al oeste de Santiago, será el primero en reanudar las carreras de caballos pero con estrictas medidas de seguridad: no se permitirá el ingreso del público al hipódromo y las apuestas sólo se realizarán por internet, ya que todos los locales físicos de apuestas permanecen cerrados, indicó un comunicado del club.

En la primera jornada fueron programadas 15 carreras.



La reapertura se apoya en una resolución del Ministerio de Salud difundido la semana pasada en la que dejó sin efecto "la prohibición de celebrar eventos deportivos profesionales o aficionados", que el gobierno dispuso en marzo en el marco de las restricciones sanitarias para evitar la expansión del coronavirus, indicó la nota.



"Así las cosas, los hipódromos nacionales se encuentran facultados para organizar reuniones de carreras en sus recintos, cumpliendo con todas las restricciones y limitaciones establecidas por el ministerio de Salud", agregó el comunicado.



En la reanudación de las carreras sólo podrán participar jinetes y personal necesario para el cuidado de los caballos.

Las carreras volverán en Viña del Mar ya que esta ciudad no se encuentra en cuarentena a diferencia de Santiago -donde se encuentran los principales hipódromos del país- que ingresará en su segunda semana de confinamiento total tras dispararse los contagios y fallecidos por coronavirus en los últimos días. Este miércoles, los contagiados llegaron a 53,617 y los muertos sumaron 544 desde el primer caso registrado el 3 de marzo.



La hípica fue uno de los últimos deportes en ser cancelados el 23 de marzo pasado. Otras disciplinas profesionales como el fútbol aún no tienen fecha de retorno a las actividades.