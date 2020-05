NFL extiende pretemporada virtual hasta junio

Los 32 clubes deberán entregar a la liga sus planes para reabrir sus instalaciones el viernes, aunque no se ha fijado una fecha para la reapertura. Foto AFP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La NFL extenderá el periodo de entrenamientos virtuales de su receso de temporada hasta finales de mayo, indicó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.



La persona habló bajo la condición de anonimato debido a que la decisión de prohibir entrenamientos en las instalaciones de los equipos, después de la fecha límite del 15 de mayo, no se ha hecho el anuncio pública.



En circunstancias normales, la NFL realizaría actividades de equipo durante mayo, seguido de minicampamentos en junio. Debido a la pandemia de coronavirus dichas actividades han sido remotas.



Los coaches y preparadores físicos han trabajado con los jugadores con sesiones tipo salón de clases y ejercicios a través de aplicaciones digitales en lugar de las instalaciones del equipo que han estado cerradas desde finales de marzo. Estas reuniones virtuales duran hasta cuatro horas al día, cuatro días de la semana.

Los equipos pueden enviar hasta 1,500 dólares a los jugadores para que compren equipo.



Los 32 clubes deberán entregar a la liga sus planes para reabrir sus instalaciones el viernes, aunque no se ha fijado una fecha para la reapertura. Los entrenamientos de pretemporada deberán concluir el 26 de junio, una semana después de lo usual. Por supuesto esto podría cambiar dependiendo de la propagación de la pandemia.



De acuerdo con un memorándum enviado a los equipos, la liga informará de manera oportuna cómo proceder con las actividades en la cancha “en caso de que las instalaciones de los clubes abran en algún momento de junio”. La liga indicó que trabajará con asesores médicos para establecer protocolos para reabrir los centros.

A lo largo de tres meses, la NFL ha mantenido el calendario de pretemporada como estaba programado, con el combine, la agencia libre, el draft y la publicación del calendario de la temporada.



Aunque tiene planes de contingencia para la pretemporada y temporada regular en el caso de que la pandemia obligue a jugar sin afición o en una sede alterna, la liga ha dicho públicamente que espera disputar la temporada completa, comenzando el 10 de septiembre con Houston de visita a Kansas City, vigente campeón del Super Bowl.