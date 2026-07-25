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¿Por qué regresa JOH a Honduras? Estas son las claves del caso

Juan Orlando Hernández anunció su regreso voluntario a Honduras tras recuperar su libertad mediante un indulto otorgado por Donald Trump, mientras asegura que enfrentará los señalamientos en su contra.

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 11:02
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