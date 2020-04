Reinaldo Rueda acepta reducirse salario a la mitad

SANTIAGO, CHILE.- Reinaldo Rueda, el técnico colombiano de la selección de Chile, aceptó rebajar su sueldo en un 50% mientras dure la paralización del fútbol por causa de la pandemia del coronavirus.



La crisis, que afecta al fútbol mundial, también podría alcanzar a los jugadores chilenos, cuyo representante gremial, Gamadiel García, se opone a que los salarios sean tocados.



Rueda aceptó que la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) le pague sólo la mitad de su sueldo mientras dure la actual crisis sanitaria, a condición de que los ingresos de su cuerpo técnico no sean rebajados en un porcentaje similar al suyo.



“Fue una negociación rápida. Acordaron reducir su sueldo a la mitad mientras esté el fútbol paralizado, sin reembolso. Rueda fue muy caballero para llevar la negociación”, dijo un dirigente del fútbol citado el miércoles por el diario El Mercurio. El dirigente no fue identificado.



La fuente del periódico agregó que “el único requisito fue que el descuento fuera menor para sus colaboradores. Estaba muy consciente de que no era la misma situación para todos”.



Rueda y su equipo devengan unos 3,5 millones de dólares anuales.



La sombra de rebajas salariales se acerca a los futbolistas locales.



Aunque los cuadros grandes como Colo Colo y Universidad de Chile han dicho que de momento no tienen problemas para pagar a sus planteles, otros señalan que dependen en una parte importante de los dineros aportados por los derechos de televisión, en este caso del Canal del Fútbol (CDF).



"Estamos viviendo solo con la cuota del CDF, porque sin fútbol los sponsors no pagarán en abril y a lo mejor tampoco en mayo. Si esto se extiende, es imposible que podamos mantener la planilla", dijo el dirigente de Unión Española, Luis Baquedano.



Freddy Palma, de Curicó Unido, indicó recientemente que “el sueldo de marzo está asegurado, pero abril y mayo vienen complicados, vamos a apelar a la voluntad de los jugadores”.



García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, ha dicho que los salarios de sus asociados no pueden tocarse si no es por “mutuo acuerdo”.



“Esto es un tema mundial, pero en esta etapa queremos que se cumplan las obligaciones fijadas en sus contratos. No debería haber descuentos, ya que los dineros del CDF se han cancelado en forma íntegra", añadió.

