“El último pago fue en enero”; Techera hace milagros para vivir...

Bryan Gutiérrez

LA CEIBA, HONDURAS.- Encierro, falta de salarios y en algunos casos dificultades para conseguir alimentos: la pandemia del Covid-19 afecta al mundo entero y los jugadores de fútbol la libran como pueden.

El defensa central uruguayo del Vida Mathías Techera le contó a Zona cómo está haciendo para sobrevivir en medio del toque de queda y cómo a su vida llegó desde su país una especie de ángel de la guarda: su madre decidió visitarlo a finales de febrero para conocer Honduras, sin embargo los toques de queda y la cuarentena obligatoria la tienen de forma indefinida al lado de su hijo, sin saber que sería el sustento económico de su hijo ya que el Vida le adeuda dos meses.

“El último pago que recibimos fue en enero y si mi mamá no hubiera venido no sé cómo la estaría pasando. Esto del pago es un problema que hace tiempos ha venido teniendo la dirigencia”, lamentó el central.

- ¿Y cómo le estás haciendo para pagar la renta, por ejemplo?

- No, fijate que por suerte vivo en un hotel turístico en donde no hay nadie, solo estoy yo, el cuerpo técnico, el gerente y dos empleados. Gracias a Dios el dueño del hotel es un patrocinador del club y parte del convenio es que no tenemos que pagar el alquilar mensual... si no ya te imaginás que hubiese sido un problema más.

- Bueno, por lo menos tenés cerca al cuerpo técnico, ¿eh?

- Seguro, el profesor Fernando Araújo y sus auxiliares viven acá y nos vemos a diario o día de por medio... claro, siempre hablamos de la situación y esperando que se resuelva pronto.

- ¿Y con los ejercicios que aplica el PF cómo te va?

- Lo que me ayuda bastante es que acá en el hotel está el gimnasio y lo aprovecho al máximo para ejercitarme. Trato de mantenerme de igual forma como si estuviéramos de vacaciones, moviéndome constantemente.

El 14 de marzo fue el último encuentro oficial que disputó el equipo de Fernando Araújo, el empate 1-1 ante Lobos de la UPN en el Ceibeño. Los Rojos se ubican en el quinto lugar del Clausura con 17 puntos, los mismos que suma Real de Minas y solo tres más que la Real Sociedad.

Sin actividad liguera y con un toque de queda nacional vigente desde hace tres semanas, al exdefensor de Juticalpa FC de 28 años solo le queda confinarse con su madre en el calor de un apartamento a la orilla del Atlántico, de donde admite no salir a menos que ya no tenga alimentos en la refri.

“Solo salgo por comida. Por ejemplo el martes de la semana pasada me tocó salir a comprar y creo que estuve dos horas en la calle con mis guantes y mascarilla”, reveló.

- Bueno, es algo que estamos viviendo en todos lados. ¿Cómo hacer para sobrellevar este encierro, Mathías?

- Psicológicamente el encierro te golpea un poco porque en nuestro caso como futbolistas estamos a acostumbrados a la actividad, a movernos, a ir de un lado a otro cuando jugamos el torneo y a estar entrenando...

- Ya me imagino lo que estás pasando ahora en casa

- Todo esto nos está afectando porque es la tercera semana y no hayamos qué hacer, por más que uno entrene con pesas o hacer lo que sea son 24 horas al día encerrado pensando en cuándo se va a resolver este gran problema.

Primero la salud

Pero a pesar de la crisis económica que pasa el equipo y que seguramente se recrudecerá después de controlada la pandemia, la comunicación y la armonía nunca fallan, ya que Mathías Techera y la banda del Rojo se mantienen en contacto gracias a los avances tecnológicos.

Como la mayoría, a los jugadores del Vida solamente les mueve el deseo de volver a pisar el verde césped: “Estamos todos bajo la misma situación, esperando poder jugar. Deseamos que se reanude el torneo pero somos conscientes que primero está la salud de cada uno de nosotros y eso es lo más importante ahora”, finalizó diciendo el que debutara en Bella Vista y que ahora comanda la zaga central del renovado Vida de Araújo...