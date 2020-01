Real Madrid y Barcelona reaccionan a la muerte de Kobe Bryant

MADRID, ESPAÑA.- El deporte español se unió este domingo al dolor por la muerte del exjugador estadounidense de baloncesto Kobe Bryant, con un Pau Gasol, excompañero suyo en Los Angeles Lakers, "devastado" al conocer la noticia de su fallecimiento en un accidente de helicóptero en California.



"Más que devastado... mi hermano mayor.. Simplemente no puedo creerlo", reaccionó Gasol en Twitter.

VEA: Los momentos más felices de Kobe Bryant con su familia



Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y exjugador de baloncesto, se unió al dolor del mundo del deporte.



"Ha muerto Kobe Bryant. Una trágica noticia para quienes amamos el baloncesto y la NBA. Competidor insuperable, siempre lo recordaremos enchufando canastas imposibles. DEP", escribió Sánchez.





El Real Madrid y el Barcelona fueron de los primeros en reaccionar tras la trágica noticia.



"El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y del deporte mundial. El club quiere transmitir sus condolencias a sus familiares y amigos por esta pérdida que ha conmocionado al mundo del deporte", escribió el club blanco.





"Consternados por la muerte de @KobeBryant , un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz", dice el texto del club azulgrana, acompañado de un foto del exjugador de baloncesto junto a Andrés Iniesta, en una visita al centro del entrenamiento del club catalán.

Por su parte, el expresidente estadounidense Barack Obama recordó este domingo a Kobe Bryant como una de las grandes leyendas de la NBA.

ADEMÁS: VIDEO: El emotivo homenaje de Neymar a Kobe Bryant



"Kobe fue una leyenda en la cancha y apenas comenzaba lo que podría haber sido un significativo segundo acto", tuiteó Obama tras la confirmación del fallecimiento de Bryant en un accidente de helicóptero en las afueras de Los Angeles.







Iker Casillas, exportero del Real Madrid, mostró su pesar. "No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general! D.E.P Kobe", escribió el futbolista en redes sociales.



La nadadora Mireia Belmonte escribió un corto "DEP. Leyenda".