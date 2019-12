Concentrados en el campeonísimo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el olimpismo agotando en pocas horas las entradas para el clásico del domingo ante Marathón, los jugadores del equipo de Pedro Troglio se juntaron el viernes en el Estadio Nacional para el penúltimo entrenamiento -en donde hubo mucha táctica- de cara a lo que puede ser el último juego del torneo.



Hubo cosas que se repitieron hasta casi volverse costumbre: toda la plantilla inició con un rondo de precalentamiento; hubo un ligero trote corto; el Rulo habló con el grupo, Jorge Benguché y Germán Mejía atendieron a la prensa deportiva para confirmar que su mente está puesta en derribar al Verde y coronarse campeonísimos por tercera vez en la historia.

Sin la habitual palabra de Pedro Troglio, quien ayer confirmó en redes sociales que su hijo Gian Troglio será su invitado de lujo en el partido contra los Esmeraldas, su segundo al mando Gustavo Reggi fue el encargado de referirse a la actualidad del líder (por diferencia de goles) del pentagonal.

“Estamos bien a pesar de los pocos días de descanso que hemos tenido... Estamos concentrados y ojalá las cosas salgan como las hemos planeado”, expresó.



Para salir campeón Olimpia no solamente deberá ganarle a Marathón en uno de los posibles escenarios; además tendrá que esperar que Motagua no supere a Lobos de la UPN por tres goles de diferencia. “Depende de nosotros”, analizó el exdelantero de clubes como Independiente de Argentina y el futbol italiano. “Pero hay que estar despiertos porque ha habido juegos en los que todo ha dependido de nosotros y hemos perdido”, sumó.

¿Y el 11?

Con Pedro Troglio lejos de los micrófonos, Gustavo Reggi no quiso hablar de los 11 que alineará Olimpia contra el ya eliminado Marathón de San Pedro Sula: “Veremos cómo siguen los futbolistas que salieron tocados el miércoles, hay tiempo para definir a los titulares”.



Justamente de la polémica que se vivió el miércoles, al obligar Olimpia a José Mario Pinto a no uniformarse amparado en la famosa “cláusula del miedo”, Gustavo Reggi sentenció: “Entiendo al jugador porque a mí me pasó lo mismo cuando estaba en Italia pero los jugadores y el cuerpo técnico de Olimpia no tenemos nada que ver, en eso no tenemos voz ni voto”.

Hace cuatro años que el Rey de Copas no suma un título a su historial y el domingo, con todos los astros alineados, podría ser la vuelta al trono del más popular del país.