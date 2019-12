"¿Dónde está el juego limpio?", cuestiona Diego Vazquez sobre Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de Motagua, Diego Vazquez, se destapó este viernes en el entreno de su equipo, dos días antes de disputar el último partido de la pentagonal, y habló de toda la polémica del encuentro entre Lobos UPNFM vs Olimpia.



El estratega argentino no se guardó nada y se volvió a referir a la controversia del duelo de pentagonal entre los universitarios y Leones, donde los blancos ganaron 3-0, pero la polémica fue la protagonista.



Diego se solidarizó con los Lobos, equipo que comanda el doctor Salomón Názar, pues aseguró que la Jauría resultó afectada en el duelo en el que dos de sus jugadores no pudieron enfrentar al León, a petición del equipo dueño de sus fichas.



"Lo que pasó el miércoles es bochornoso, vergonzoso, condenable", aseguró. "Un equipo que tenía que jugar en Choluteca termina siendo visitante", agregó.



"Incluso la formación de UPN (...) a la UPN lo veo más como víctima, los mismos jugadores salieron hablando que había un equipo que quería salir campeón a costa de lo que sea, como sea, Ronald Montoya y Franco Güity, los mismos jugadores son víctimas del sistema, del poder", lanzó el argentino.

"¿Imaginate lo que pasó? Un comisario cambia un partido, un comisario en una oficina, no me lo imagino a un comisario firmando con la camisa de Olimpia debajo", agregó Diego al señalar las irregularidades que, según él, hay detrás del partido en el que Olimpia firmó un triunfo en el Nacional el pasado miércoles.



"Lo que hicieron fue terrible y me solidarizo con los jugadores de UPNFM, hicieron un tremendo esfuerzo para llegar a cuatro puntos y que de repente le saquen la localía y le saquen a los jugadores por todas cuestiones fuera de la cancha que son ilegales y deja muy mal parado este formato, que lo dijimos mucho antes de que empezara, que lo hicieron a ver cómo golpeaban a Motagua", denunció Diego Vazquez este viernes.