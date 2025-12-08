Supremo revela cuándo será el próximo partido de la Selección de Tiktokers de Honduras

Supremo confirma noticia que pone contentos a todos: Este será el próximo partido de la Selección de Tiktokers de Honduras. Aquí los detalles.
La Selección de Tiktokers de Honduras volverá a la actividad en un nuevo partido amistoso que ha generado mucha expectativa, esta vez enfrentándose a la Selección de Creadores de Olanchito.
El encuentro tendrá un objetivo benéfico, ya que la recaudación será destinada a una institución de Olanchito —cuyo nombre se confirmará en los próximos días—.
Por primera vez, el Estadio Municipal San Jorge servirá como sede de un evento de este tipo.
El compromiso está programado para horas de la noche, así lo reveló Supremo, capitán de la Selección de Creadores Hondureños y uno de los organizadores del evento.
Este será el primer partido de los tiktokers hondureños después de un prolongado parón, ya que su último juego se disputó el pasado viernes 31 de octubre frente a la Selección de Tiktokers de Nicaragua en el Estadio Municipal Ceibeño de La Ceiba.
En ese encuentro previo ante Nicaragua, la selección catracha tuvo un rendimiento destacado y logró una victoria 3-1, con anotaciones de figuras como Jon Z y el popular “Neymar Catracho”.
La convocatoria para este nuevo amistoso está llena de nombres conocidos en TikTok y otras plataformas, incluyendo a Jon Z, Rambito, Memo, Pogba, Neymar Catracho, El 9 Martínez, Barbarito, Joao, Juninho, Chaval, Supremo, La More, Davis Flow, Alonso, Stemford, Mr. JC, Denguele, Caracolito, Nelson Verde, Caleb, Raphinha, La Fresera, San Andrés y Chauder.
La popularidad de esta selección ha ido en aumento, y partidos anteriores han demostrado su capacidad para atraer grandes multitudes, pues en una ocasión llegaron a reunir a más de 20,000 aficionados en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Este duelo también será una vitrina para que los creadores de Olanchito muestren su talento frente a una audiencia nacional, ya que muchos de ellos buscan proyectarse más allá de su municipio y aprovechar el alcance que genera jugar contra figuras virales.