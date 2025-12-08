  1. Inicio
Rayan Dagher asegura que defenderán el triunfo de Nasralla en El Paraíso

Rayan Dagher, dirigente del Partido Liberal en El Paraíso, aseguró que defenderán el triunfo de Salvador Nasralla “a como dé lugar” tras las elecciones.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 16:20
El Heraldo Videos