Nuevo gabinete de Gobierno
Toma de posesión
Nuevo gobierno
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Sistema de salud en crisis: la primera prueba del nuevo gobierno
Rodiney Cerrato
seguir +
Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 14:09
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Sistema de salud en crisis: la primera prueba del nuevo gobierno
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Entre tambores y cantos, la Comunidad Garífuna rinde homenaje a la Virgen de Suyapa
Marvin Salgado
Videos Honduras
Feligreses llenos de fe y devoción veneran a la "Patrona de Honduras" previo a su aniversario
Marvin Salgado
Videos Honduras
Donación de Taiwán no incluía jet presidencial, sino avión militar y ambulancias
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Cenaos alerta lluvias en la costa norte y bajas temperaturas en occidente del país
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Funcionarios rechazan acusaciones de nepotismo y apelan a la meritocracia en el gabinete
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Hondureño acusado de tráfico de drogas es solicitado en extradición por Corte de Texas
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Ley de Empleo Parcial será presentada por la comisión del Congreso a sectores involucrados
Jefry Sánchez
Videos Honduras
El Gobierno confirma la vigencia del subsidio al gas LPG y energía eléctrica hasta abril 2026
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Crisis sanitaria y hospitales colapsados: el primer gran desafío del gobierno de Asfura
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Tras su paso por la política, Daniel Sponda regresa a la educación
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Nasry Asfura inicia su mandato priorizando salud, fideicomisos y transparencia gubernamental
Jefry Sánchez