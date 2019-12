Diego Vazquez sobre Olimpia-Lobos: Es condenable y sancionable lo que pasó  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Diego Vazquez no siente que la copa se les haya escapado pese a que Olimpia tomó la punta de la pentagonal. “Ganando a la UPN por alguna diferencia importante de goles tenemos aspiraciones todavía”.

“Lo que pasó ayer fue lamentable, pensé que ya había pasado Halloween pero esa fue una noche de terror. Es increíble, un suceso lamentable con connotaciones de ilegalidad. Ahí está el artículo 18 bis de FIFA y no hay pacto entre caballeros. Es condenable y sancionable lo que pasó y veremos qué sanciones aplican”.

Sentar un precedente

Vazquez no culpa a los Lobos, por el contrario es solidario con ellos. “Nosotros somos solidarios con los jugadores de la UPN porque vivieron momentos complicados después de matarse todo un torneo, lograron la clasificación a la pentagonal y que se les vaya de esa manera... Les sacan la localía y les prohíben que jueguen futbolistas fundamentales”.

Siguió diciendo que “es triste para el fútbol y espero que las autoridades sienten un precedente para que no siga pasando. A nosotros nos recriminan que perdemos tiempo y lo que pasó ayer es bochornoso para la competencia. Cambiaron el formato de competencia y han llegado a un punto en el que no muestran ningún tipo de pudor. Se pierde la competitividad. En Costa Rica sacaron este formato de la pentagonal por malo y aquí nos queremos hacer

los modernos”.

Diego reveló que Motagua presta una serie de jugadores a diferentes clubes de la Liga Nacional y nunca les han puesto ningún tipo de restricciones. “Josué Villafranca nos pudo haber anotado el tercero del Vida y no pasa nada. Me alegro que mis jugadores tengan minutos. A mí me han gritado los goles... Ahora me pregunto, ¿dónde quedaron los carteles del Fair Play? Para seguir a mis hijos son buenos los comisarios, pero para lo que tiene que ver con el juego no”.

Diego comentó que ahora el trabajo de los Mimados es ganar en Comayagua y cerrar de la mejor manera el campeonato. “Las goleadas no se buscan, son el producto de jugar bien y se dan. Vamos a intentar ganar. Estamos trabajando en el cómo”.