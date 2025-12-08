Los cortes de energía para este martes 9 de diciembre, ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía en varias zonas de Santa Bárbara, programados para este martes 9 de diciembre.
Según el informe oficial del ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento en la zona, entre ellos "rellenado de gas SF6".
A continuación el listado de lugares que no contarán con el servicio durante dos horas, según la ENEE.
Santa Bárbara: de 5:30 a.m. a 7:30 a.m.
Colonia Vida Nueva, colonia Santa Elena, colonia Villas Campestre, colonia Montelimar, Naco, la Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, la Laguna Quimistán, Qumistán, Camalote, Tejeras, Santos Marcos, el Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan del Sitio, San José del Cacao, el Ciruelo, la Flecha, Pinalejo, la Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, LEAR, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2, generadora Los Laureles (Cuyagual).
Colonia Km. 71, colonia Nuevo Chamelecón, colonia Lempira 1, 2 y 3, colonia La Fortaleza, Casa Quemada, colonia 24 de Abril II, colonia San Jorge, colonia Brisas del Valle I y II, colonia 10 de Enero, colonia Gracias a Dios, Cofradía, Rancho Manacal, ZOLI Cofradía, Envasa 1, Brisas de Occidente #3, colonia Miguel Paz Barahona, colonia Lisandro Paz, colonia San Jerónimo, colonia Rivera Fajardo, colonia San Bartolo, colonia Los Ángeles, colonia 4 de Febrero.
Tampoco habrá luz durante dos horas en: colonia Arevalo, colonia San Isidro, colonia Miramontes, colonia Mezcalar, colonia Guadalupe, colonia San Juan Bosco, colonia Tito Consani, barrio El Campo, colonia La Hoya, colonia Las Flores, colonia San Manuel, colonia Milenium, colonia 9 de Mayo I, colonia 9 de Mayo II, colonia El Paraíso II, colonia Santo Domingo, colonia Villas de Cofradía, colonia Matamoros, colonia La Primavera, colonia Salazar, colonia Las Colinas II Etapa, colonia Villa de los Maestros, colonia Altos de Cofradía I y II, colonia Senderos de Occidente, colonia Cacao I, II y III, colonia La Victoria, colonia Suvahn.
En ese sentido, la ENEE insta a la población de Santa Bárbara a tomar las medidas necesarias como desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen durante los apagones.