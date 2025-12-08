Los cortes de energía para este martes 9 de diciembre, ¿qué zonas serán afectadas?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que habrá cortes de energía en varias zonas de Santa Bárbara, programados para este martes 9 de diciembre.

Según el informe oficial del ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento en la zona, entre ellos "rellenado de gas SF6".

A continuación el listado de lugares que no contarán con el servicio durante dos horas, según la ENEE.