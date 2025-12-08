  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Juan Carlos Ramos: Nacionalistas se reunirán tras pérdida de la alcaldía en El Paraíso

Juan Carlos Ramos, gerente de la campaña del Partido Nacional, informó que próximamente candidatos y dirigentes nacionalistas se reunirán para analizar la pérdida de la alcaldía en el municipio de El Paraíso.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 16:18
El Heraldo Videos