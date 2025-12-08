  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Jhon Milton García culpa a periodistas por la derrota de LIBRE

El diputado Jhon Milton García, de Libre, responsabilizó a los periodistas por la pérdida de apoyo del partido en las recientes elecciones.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 16:18
El Heraldo Videos