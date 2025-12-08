  1. Inicio
Gustavo González, el candidato al Congreso más votado en El Paraíso

Gustavo González, diputado nacionalista, se posicionó como el candidato al Congreso Nacional más votado en el departamento de El Paraíso durante las recientes elecciones.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 16:15
El Heraldo Videos