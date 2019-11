Messi mete al Barcelona en octavos de Champions en su partido 700

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona se clasificó este miércoles a octavos de final de la Liga de Campeones como líder del grupo F tras imponerse por 3-1 en el Camp Nou al Borussia Dortmund con otro recital de Leo Messi, que da otro pasito hacia el Balón de Oro.



El capitán azulgrana dio la asistencia para el primer gol de Luis Suárez (29), antes de marcar él mismo el 2-0 (33) y poner luego el pase de la muerte para el tanto de Antoine Griezmann (67), mientras que Jadon Sancho recortó distancias (77).



Messi no pudo celebrar de mejor manera su partido 700 con el Barcelona, una cifra que sólo ha alcanzado antes que él Xavi Hernández, que se enfundó la camiseta azulgrana en 767 ocasiones.



"El partido de Leo no hay mucho que decir. Ha sido increíble. No es sólo lo que hace, sino cuándo lo hace. Cuando nos estamos jugando la clasificación es cuando aparece Leo", dijo el técnico barcelonista, Ernesto Valverde, tras el partido.



El argentino volvió a ser el factor desequilibrante de su equipo en el área de un Borussia Dortmund gris, que apenas dio trabajo al portero azulgrana Marc-André Ter Stegen.



Los alemanes dieron un susto nada más empezar el partido con un remate de Schultz, que obligó a lucirse a Ter Stegen (1), pero luego fueron apagándose en cuanto el Barça se hizo con el balón.



Con paciencia, el Barcelona movía la pelota tratando de encontrar los huecos en la bien ordenada defensa rival.



Los azulgranas llegaban por los costados, por donde aparecía Ousmane Dembélé, que puso la nota negativa a la noche barcelonista al sufrir una lesión muscular en el muslo derecho.

Conexión Messi-Suárez

Tras un salto en una acción ofensiva en el área del Dortmund, el francés se sentó en el suelo y se quitó las botas, antes de salir del campo entre lágrimas siendo sustituido por Antoine Griezmann, que había empezado el partido en el banquillo (26).



Messi y Suárez no paraban de rondar la portería contraria, pero tuvieron que esperar media hora para que el argentino metiera un pase filtrado en el área que el uruguayo remató a gol desde el punto de penal (29).



Apenas cuatro minutos después, el charrúa le devolvió el favor a su amigo, dándole una asistencia para que Messi hiciera el 2-0 de tiro cruzado (33) poniendo de cara el partido y la eliminatoria.



La pareja sudamericana volvió a ser una pesadilla para la defensa del Borussia.



El equipo alemán despertó un tanto tras la pausa con la entrada de Jadon Sancho, que dio algo más de dinamismo al equipo alemán, aprovechando también que el Barça bajó un punto su intensidad.



"En la segunda parte hemos jugado mejor, y al final hemos tenido tres ocasiones de gol, pero al final ha sido un 3-1", dijo el entrenador del Borussia, Lucien Favre.

Messi encuentra a Griezmann

En esos momentos de más juego alemán, Julian Brandt se plantó delante de Ter Stegen para rematar en boca de gol, pero se encontró con la parada del portero azulgrana (61).



Fue un espejismo que Messi se encargó pronto de borrar con una nueva carrera en la que se deshizo de varios contrarios antes de meter un balón para la llegada de Griezmann que de disparo cruzado hizo el 3-0 (67).



Messi se fue directo a abrazarse con Griezmann borrando los rumores sobre su supuesta mala conexión.



"Es una demostración más de que (Griezmann) está para ayudar al equipo y nosotros estamos para apoyarlo", dijo Luis Suárez, tras el partido.



El gol fue la puntilla para el Dortmund, que ya seguía funcionando a fogonazos, en uno de los cuales Jadon Sancho recortó en el límite del área para soltar un disparo que se coló en las redes barcelonistas (77).



Sancho todavía daría otro susto con un disparo al larguero (86) para cerrar el partido.