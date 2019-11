El PSG vence al Lille con goles argentinos en el regreso de Neymar

PARÍS, FRANCIA.- El París Saint-Germain (1º) venció 2-0 al Lille (8º) con goles de sus argentinos Mauro Icardi (17) y Ángel Di María (31), en el regreso de Neymar tras recuperarse de su lesión, este viernes en el Parque de los Príncipes, a cuatro días de visitar al Real Madrid en Champions.



Como en Brest (2-1) antes de la tregua para los partidos internacionales, los goles los pusieron Icardi y Di María, en media hora, para sentenciar un partido tranquilo, en el que el Lille prácticamente no llevó peligro.



Sin sus hombres más eficaces, Victor Osimhen (suspendido) y Jonathan Bamba (lesionado), su mejor ocasión la tuvo nada más empezar el portugués Xeka, pero Keylor Navas respondió con una gran estirada.



Luego Icardi volvió a mostrar su olfato, al rematar a puerta vacía un centro al segundo palo que no fue capaz de interceptar el portugués Jose Fonte. Fue su décimo gol en once partidos.



Después, llegó el turno de Di María, que culminó con maestría una transición en la que participaron Neymar y Julian Draxler.



Tras un mes fuera de los terrenos, el astro brasileño se mostró menos acertado que de costumbre. En la segunda parte estuvo nervioso, la tomó con el árbitro y multiplicó gestos de frustración. Fue sustituido en el minuto 63 y se marcó directamente a los vestuarios con la cabeza baja.



Con su triunfo el PSG lleva a 11 puntos su ventaja con el Marsella (2º), que el domingo cierra la 14ª fecha en la cancha del Toulouse, penúltimo (19º).