El Atlético de Madrid busca el liderato de grupo en Champions League

MADRID, ESPAÑA.- El Atlético de Madrid recibe el martes al Bayer Leverkusen en busca de tres puntos para seguir compitiendo por el liderato del grupo D de la Liga de Campeones en pugna con la Juventus.



El equipo rojiblanco comparte la cabeza de la llave empatado a cuatro puntos con el equipo italiano, que se enfrenta al Lokomotiv de Moscú, tercer clasificado.



El Atlético, con una victoria y un empate en lo que va de competición, quiere seguir por la senda del triunfo que comenzó ante el Lokomotiv el pasado 1 de octubre.



Apoyado en su fortín del Metropolitano, el Atlético llega a este encuentro con ganas de victoria tras cuatro empates en sus últimos cinco partidos, el último el sábado frente al Valencia, que le bajó a la quinta posición de la Liga, a tres puntos del líder, el Barcelona.



"Somos un equipo nuevo. Tenemos que acostumbrarnos al juego y no tenemos el equilibrio para manejar los momentos del partido", afirmó el técnico Diego Simeone tras el empate del sábado en el Metropolitano.



"Tenemos mucho trabajo por delante, necesitamos mucho más equilibrio, se necesita trabajar", añadió el 'Cholo', cuyo equipo perdió a varias figuras en el último mercado y se encuentra en plena reconstrucción.

Sin Joao Félix

Una pieza clave en este nuevo equipo que está formando el entrenador argentino es la joven perla lusa Joao Félix, con el que no podrá contar el martes frente al Leverkusen.



El delantero portugués sufrió el sábado un "esguince de grado II del ligamento lateral externo del tobillo derecho" por lo que estará al menos dos semanas de baja, según la prensa española.



Simeone sigue también sin poder contar en su línea defensiva con el central montenegrino Stefan Savic, lesionado con su selección durante el último parón internacional, aunque podría recuperar para este encuentro al extremo Víctor Machín 'Vitolo'.



Enfrente estará un Bayer Leverkusen que marcha noveno en su campeonato doméstico y que llega al Metropolitano tras sufrir un contundente 3-0 en el campo del Eintracht de Fráncfort el viernes.



"Saqué a Mitchel Weiser del campo porque no puedo hacer más de tres sustituciones, si no hubiera cambiado al equipo entero", aseguró el técnico del Leverkusen, un enfadado Peter Bosz, tras el encuentro.



El equipo alemán no puede permitirse un tropezón así el martes en el Metropolitano tras dos derrotas consecutivas en la Liga de Campeones, que lo mantienen en la última posición del grupo D con cero puntos.



"Necesitamos dar la sorpresa en los próximos partidos como sea", afirmaba el director deportivo del equipo alemán, Simon Rolfes, consciente de que otro tropezón prácticamente les deja sin opciones.



Y para complicar más las cosas, el equipo alemán se presentará en Madrid sin uno de sus principales puntales, el lateral brasileño Wendell, que sufre una lesión muscular, con lo que se une a las bajas de Daley Sinkgraven y el delantero Leon Bailey.