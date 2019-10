Federación mexicana crea fondo para cubrir deuda con jugadores de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Las autoridades del fútbol mexicano crearon este viernes un fondo de 18 millones de pesos (unos 941.000 dólares) para cubrir la deuda que Veracruz tiene con su plantel, en un esfuerzo por evitar que el equipo no se presente a su partido con los Tigres, como ha amenazado.



El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPRO), Álvaro Ortiz, dijo que hay jugadores de Veracruz que llevan hasta seis meses sin cobrar su sueldo.



En vista de esta situación, los jugadores dijeron el miércoles que no se presentarían al duelo del viernes con el campeón Tigres en el estadio Luis “Pirata” Fuente.



“En apoyo a los jugadores y jugadoras del club Veracruz he tomado la decisión ejecutiva de disponer de un fondo de 18 millones de pesos para que a partir de la próxima semana esté a disposición de la comisión de controversias”, dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, quien agregó que la intención es que para el próximo viernes a más tardar todos los jugadores tengan dinero en sus cuentas.



Una Comisión de Controversias determinará cuánto dinero se le debe a cada uno.



Aunque el dueño del Veracruz, Fidel Kuri, admitió que hay una deuda con los jugadores, la mayoría de la plantilla no ha presentado quejas porque muchos tienen acuerdos verbales que son por cantidades más altas que las que quedaron asentadas ante la Liga MX.



Kuri explicó que los jugadores aceptaron el trato verbal porque para pagar lo que le exigían él pidió incluir cláusulas por rendimiento que no fueron aceptadas por los jugadores.



“Este es un problema del club Veracruz que en los últimos días se ha acrecentado por una falta de diálogo de la Asociación de Jugadores, que en lugar de pedirle a sus agremiados que cumplan un proceso, que se ha mostrado que funciona, y que presenten sus controversias ante la liga, han incitado a que los jugadores paren”, agregó De Luisa. “No estamos de acuerdo con eso, pero trabajaremos con los jugadores para que se resuelva este problema en el club Veracruz”.



Horas después, Ortiz dijo que la propuesta no es la ideal pero es un buen primer paso para resolver el conflicto y platicará con los jugadores para tomar una decisión, aunque lo que no quieren es parar.

“Ahora puedo decir que con esta postura cambia el tema, vemos una luz pero eso (parar) lo deciden los jugadores, la Asociación no toma decisiones, yo no puedo dar postura hasta que ellos digan si están o no de acuerdo”, dijo Ortiz en rueda de prensa. “Los jugadores necesitan dinero inmediato, si la próxima semana les cae algo qué bueno, no están negados a las controversias, pero quieren dinero inmediato para poder vivir, el presidente dijo que se acelerarían los procesos y eso es buen inicio”.



La última vez que un equipo no se presentó a disputar un encuentro fue en el Apertura 2004, cuando el mismo Veracruz se negó a enfrentar a Jaguares de Chiapas.



El empresario Rafael Herrerías, quien entonces era el propietario de los Tiburones Rojos, tomó la medida en protesta por el calendario asignado a su equipo.



Algunos jugadores de otros clubes de la primera división como Chivas, San Luis, Pachuca y Monterrey dijeron estar dispuestos a no jugar sus partidos por la 14ta fecha en caso de que no se les pagaran los sueldos a sus compañeros de profesión.



Ortiz dijo que la intención de los jugadores es no parar la liga porque saben que implicaría muchas pérdidas para todos los clubes y algunos han cumplido en forma con sus pagos.



“No es la solución (parar), si tenemos que hacerlo lo haremos, estamos en disposición, todos estamos sensibles y preocupados y no queremos llegar a eso”, añadió Ortiz. “Nadie convoco a una huelga, hay un tema justificado y todos los jugadores son solidarios, pero me parece que las declaraciones del presidente cambian todo. Estamos en la mejor disposición, haré llamadas con jugadores y vamos a tomar una decisión”.



El presidente de la liga mexicana, Enrique Bonilla, viajó el martes a Veracruz y se reunió con los jugadores para insistirles en que debían presentar sus quejas o controversias por un conducto oficial.



Desde entonces, dijo Bonilla, no ha vuelto a tener contacto con ellos.



“Ha habido diferentes situaciones que no teníamos contempladas, pero creemos que con esta nueva muestra de buena voluntad podremos salir adelante”, dijo Bonilla en rueda de prensa. “La diferencia (respecto a la reunión del martes) es el recurso que está en la mesa así como una solicitud para que la Comisión de Controversias acelere los plazos para que los jugadores puedan recibir eso recursos. Esa es la gran diferencia”.