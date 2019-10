Sigue abierta puerta de selección venezolana para Josef Martínez

CARACAS, VENEZUELA.- El técnico Rafael Dudamel afirmó este miércoles que las puertas de la selección venezolana están abiertas para el delantero Josef Martínez si decide volver, pese a que la estrella del Atlanta United descartó esa posibilidad mientras siga como timonel.



“Este no es el equipo nacional de Rafael Dudamel, es el equipo nacional de Venezuela. El día que Josef Martínez se despierte sintiendo que le hace falta la selección nacional, aquí las puertas van a estar abiertas”, dijo Dudamel a la prensa.



La declaración del técnico sobre alejamiento de Martínez se produjo 13 días después que el ariete anunció que se mantendrá al margen del seleccionado Vinotinto mientras Dudamel esté en el cargo.



“Entiendo que hay situaciones que se deben manejar puertas hacia adentro”, dijo el timonel, quien negó algún maltrató en contra del jugador. “El caso de Josef Martínez me ha sorprendido y entristecido porque si hay algo que le pongo empeño, es atender al ser humano”.



Martínez explicó en una carta pública que su decisión se debió a que en los últimos tres años había enfrentado momentos difíciles y un "desgaste anímico", por el trato de Dudamel, quien desde que asumió las riendas del equipo nacional ha sido criticado por su preferencia por ciertos jugadores, incluso algunos que no estaban en su mejor forma.

Vea: Técnico de Alemania que Argentina fue superior



Pese a sus logros en la MLS, el delantero tuvo esencialmente un papel de suplente bajo la batuta de Dudamel, un exarquero de la selección, que en abril de 2016 asumió el cargo justo antes de la Copa América Centenario, tras la renuncia de Noel Sanvicente, en medio de un ambiente de crisis.



“Si no jugar siempre es maltrato psicológico, todos los entrenadores lo seríamos. Llamarle maltrato psicológico por no jugar, es faltarle el respeto a sus compañeros”, resaltó Dudamel.



Martínez es uno de los jugadores más destacados de la MLS y en la temporada pasada impuso un récord con 31 goles. El récord del venezolano fue batido el domingo por el mexicano Carlos Vela, de Los Angeles FC, al sumar 34 tantos tras anotar tres en la última jornada de la fase regular.



El 26 de septiembre, Martínez hizo público su descontento luego que la Federación Venezolana de Fútbol presentó una lista preliminar de 32 jugadores para los próximos choques amistosos.



“En el interior hay tranquilidad, armonía, respeto y lealtad, valores que en una selección que aspira al Mundial no deben faltar”, manifestó el técnico al descartar un supuesto malestar en la selección.



La Vinotinto, la única selección nacional sudamericana que nunca ha disputado una Copa del Mundo, se enfrentará a Bolivia el 10 de octubre y cuatro días después se medirá ante Trinidad y Tobago. Ambos partidos amistosos se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico de Caracas.