Jürgen Klopp gana el premio The Best al mejor entrenador del año

MILÁN, ITALIA.- El entrenador alemán del Liverpool Jürgen Klopp recibió el premio The Best al mejor entrenador masculino de 2019, durante una ceremonia que se celebra este lunes en la Scala de Milán.



Klopp, que ganó la Liga de Campeones con los Reds, se impuso en las votaciones al argentino Mauricio Pochettino, finalista europeo con el Tottenham, y al español Pep Guardiola (Manchester City).



"Quiero dar las gracias a mi increíble club de Liverpool. Los que no lo aman no tienen corazón", declaró el técnico germano al recoger el premio.



"Nadie hubiese podido pensar que hoy estaría aquí hace 20 años, 10 años, cinco años, incluso cuatro. Mauricio, estoy aquí y no tú porque ganamos ese partido. El fútbol es así", añadió Klopp dirigiéndose a Pochettino y en referencia a la final de la última Champions.



Klopp sucede en el palmarés de este premio que concede la FIFA al seleccionador francés Didier Deschamps.