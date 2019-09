Alexis Sánchez: No me arrepiento de haber ido al Manchester United

LONDRES, INGLATERRA.- El atacante Alexis Sánchez señaló este martes que su incapacidad para brillar en sus 18 meses en el Manchester United antes de ser cedido al Inter de Milán se debió a la falta de oportunidades.



El chileno se trasladó a Italia la semana pasada en una cesión de 10 meses, y el United sigue pagando una gran parte de su salario estimado en 400,000 libras (unos 440,000 euros) semanales.



Sánchez no cumplió con las expectativas que el United depositó en él cuando le fichó del Arsenal en enero de 2018, marcando solo cinco goles en 45 partidos con los 'Red Devils'.



No obstante, fue titular solo en 31 de los 77 juegos que disputó el Manchester United cuando estuvo allí, y disputó los 90 minutos solamente en 13 ocasiones.



"Siempre he dicho a mis amigos: quiero jugar", dijo Sánchez a la BBC. "A veces jugaba 60 minutos y no jugaba el siguiente partido y no sabía por qué".



El 'Niño Maravilla' firmó por el United cuando el equipo marchaba segundo en la Premier League y quería cerrar la distancia con su vecino Manchester City, que estaba interesado en juntar de nuevo al chileno con su antiguo entrenador en el Barcelona, Pep Guardiola.



En su primera temporada completa en Old Trafford, José Mourinho fue despedido y sustituido por Ole Gunnar Solskjaer. El Manchester United terminó 6º en la Premier League y tan cerca del descenso como del City en número de puntos.



Pero pese a no conquistar ningún título, Sánchez no lamenta haber ido al United en lugar de al City.



"Estoy muy contento de ir al Manchester United. Siempre lo he dicho. Es el club que más ha ganado en Inglaterra", añadió el 'Niño Maravilla'.



"Cuando fui al Arsenal fue fanástico, fui feliz allí, pero el United estaba creciendo en ese momento, estaban comprando jugadores para ganar algo", detalló. "Quería unirme a ellos y ganarlo todo. No me arrepiento de haber ido ahí", cerró.