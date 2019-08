Piqué habló sobre Neymar y su posible llegada al Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- El defensor del Barcelona, Gerard Piqué, habló sobre la posible llegada del astro del París Saint-Germain, Neymar, quien podría abandonar el equipo parisino en los próximos días.



"Al final tiene que ser él que se manifieste, aquí hablamos con él, pero son conversaciones privadas y creo que no es oportuno decir lo que hablamos, al final es él el que tendría que salir en este caso", manifestó Piqué en una entrevista.



Además, Piqué reconoció que Neymar no dejó tan contenta la afición del Barcelona tras su millonaria salida al PSG. "Hay muchísima gente que estuvo muy contenta por su rendimiento y otra no", agregó el defensor culé.



"Es una operación muy complicada con el París Saint-Germain, pero el equipo que tenemos ahora es lo suficientemente importante y con grandes condiciones como para poder optar a todos los títulos", dijo Piqué sobre su salida del club azulgrana.



Neymar durante una sesión de entrenamientos con el París Saint-Germain. Foto:AFP







Mientras tanto, el Barcelona llegó este miércoles a los Estados Unidos para jugar dos partidos amistosos. Uno de ellos será contra en Nápoles de la Serie A de Italia.

Piqué también reconoció que la actual plantilla con la que cuenta Ernesto Valverde está en óptimas condiciones. "Tener el objetivo de ganarlo todo, pero también hay que tener los pies en el suelo y saber que la Liga es siempre el primer objetivo".

Sobre Messi

No dejó por un lado el tema de la lesión de Leo Messi. "Cada vez más tenemos menos vacaciones, cada vez más las ligas empiezan antes, las temporadas terminan más tarde, con el riesgo de que una pequeña lesión te haga perder algún partido de liga, y parece que eso no va a cambiar, va a ir a peor", sentenció.



Finalmente, Piqué dijo que la Champions League es otro de los retos para esta nueva temporada. "Eso significará que hemos sido regulares, que hemos hecho una buena temporada y la Champions, claro que hay ganas de ganarla, pero sabemos de la dificultad que eso comporta", finalizó.