VIDEO: Neymar buscar ordenar su vida en una iglesia en Brasil

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de tanto lío que se ha metido Neymar en los últimos días, el astro del PSG visitó una iglesia en Brasil, donde tuvo un momento de reflexión junto a su familia.



Tras la denuncia de violación de Najila Trindade y la polémica por no haberse presentado a los entrenamientos del equipo parisino, el astro regresó al lugar donde asistía cuando era un niño, según lo manifestó el pastor Newton Gloria Lobato.



“Voy a pedirles una oración, tenemos aquí una familia muy especial, que fue criada aquí en la iglesia, los trajeron aquí cuando eran muy pequeños, este niño solo tenía 8 años, era muy travieso, una vez me tiró a la piscina, no lo olvidaré nunca”, dijo el religioso antes de imponerle las manos.



Un canal de televisión local, publicó el momento cuando Neymar agachó su cabeza para dejarse ungir por el pastor, quien además oró por toda su familia.