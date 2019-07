Zidane sobre Gareth Bale: "Ha hecho un gran partido y me alegro por él"

MARYLAND, ESTADOS UNIDOS.- El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió este martes a la anotación de Gareth Bale ante el Arsenal por la International Champions Cup.

"Ha hecho un gran partido y me alegro por él. Me alegro por todos los jugadores. Ha sido difícil jugar contra once y estuvimos mucho mejor contra diez", dijo luego de vencer 3 a 2 en penales a los ingleses.

En ese sentido, explicó la presunta salida del galés de la Casa Blanca."Bale está aquí y no se lo qué va a pasar, por eso ha jugado. Él ha querido jugar y el otro día no".



El cuadro español consiguió su primer triunfo en suelo estadounidense tras caer el domingo 3 a 1 ante el Bayer Múnich, siempre por la disputa del trofeo internacional.