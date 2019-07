Real Madrid presentó oficialmente al defensor brasileño Éder Militao

MADRID, ESPAÑA.- Un fichaje más llegó al Real Madrid para la nueva temporada de la Liga de España. El brasileño Eder Militao fue presentado oficialmente en el Santiago Bernabéu.



"Entre mis características está ser un jugador polivalente, que juega siempre por amor a lo que hace y al que no le gusta perder y me gusta ser competitivo", fueron las primeras palabras del brasileño en su presentación que hasta se mareó por la emoción.



En el retorno del Zinedine Zidane al Real Madrid, Militao fue el primer refuerzo que se anunció al equipo blanco, sin embargo hasta este miércoles fue presentado de manera oficial.



"Desde niño quería jugar en el mejor club del mundo. Gracias al presidente y a todos los madridistas. Me voy a dejar todo en el campo y espero tener una gran temporada aquí y hacer historia. Hala Madrid", dijo tras consultarle que sentía llegar al equipo blanco.



Eder de 21 años, se formó en el Sao Pablo de Brasil desde el 2017, luego fue contratado por el Porto de la primera división de Portugal donde tuvo una destacada participación anotando 3 goles en la pasada temporada.